Охранял "Гиви" и воевал на стороне россиян: террорист "ДНР" получил приговор украинского суда

Боевик попал в плен в августе этого года

Шевченковский районный суд города Киева приговорил к 13 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР", который в 2016 году стал телохранителем руководителя незаконной группировки "Сомали" Михаила Толстых (более известного как "Гиви").

Об этом в четверг, 13 октября, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина получил 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену, участие в террористической организации и деятельность не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Прокурор в суде доказал, что обвиняемый с января 2016 добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в террористической организации "ДНР". Он присоединился к штурмовому батальону "Сомали", а затем стал телохранителем главаря "Гиви".

В СБУ по этому поводу добавили, что после полномасштабного российского вторжения в Украину бывший телохранитель террориста "Гиви" пошел в наступление на мирные украинские территории в составе российской армии. В августе этого года его взяли в плен во время боевой операции ВСУ.

"Боевик известен тем, что был одним из личных охранников террориста "Гиви", который возглавлял незаконное подразделение батальон "Сомали". Также он был ньюзмейкером этой группировки и совместно с "Гиви" давал интервью псевдожурналистам "ДНР". Теперь он на собственном. опыте убедился, что преступления против Украины не имеют срока давности", — отметили в Службе безопасности Украины.

Следует добавить, что во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину и предоставил разоблачительные показания.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывшего "министра" доходов и сборов так называемой "ДНР", а впоследствии "генерал-майора" боевиков Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент" приговорили к трем годам тюрьмы в РФ, на которую он работал.