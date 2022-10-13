Охороняв "Гіві" та воював на боці росіян: терорист "ДНР" отримав вирок українського суду

Бойовик потрапив у полон у серпні цього року

Шевченківський районний суд міста Києва засудив до 13 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР", який у 2016 році став особистим охоронцем ватажка незаконного угруповання "Сомалі" Михайла Толстих (більш відомого як "Гіві").

Про це у четвер, 13 жовтня, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України в Telegram-каналі.

Зазначається, що чоловік отримав 13 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду, участь у терористичній організації та діяльність не передбаченого законом збройного формування (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України).

Прокурор у суді довів, що обвинувачений з січня 2016 року добровільно підписав контракт на проходження військової служби у терористичній організації "ДНР". Він приєднався до штурмового батальйону "Сомалі", а потім став особистим охоронцем ватажка "Гіві".

У СБУ з цього приводу додали, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну колишній охоронець терориста "Гіві" пішов у наступ на мирні українські території у складі російської армії. У серпні цього року його взяли у полон під час бойової операції ЗСУ.

"Бойовик відомий тим, що був одним з особистих охоронців терориста "Гіві", який очолював незаконний підрозділ "батальйон Сомалі". Також він був ньюзмейкером цього угруповання і спільно з "Гіві" давав інтерв’ю псевдожурналістам "ДНР". Тепер він на власному досвіді переконався, що злочини проти України не мають строку давності", — зазначили у Службі безпеки України.

Варто додати, що під час судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та надав викривальні покази.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що колишнього "міністра" доходів та зборів так званої "ДНР", а згодом "генерал-майора" бойовиків Олександра Тимофєєва на прізвисько "Ташкент" засудили до трьох років в'язниці у РФ, на яку він працював.