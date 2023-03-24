Экс-чиновник Минобороны осужден за дачу многомиллионной взятки: СМИ узнали его имя

Бывший чиновник Минобороны может обжаловать свой приговор за дачу взятки в течение 30 дней

Бывший чиновник Минобороны, который предлагал взятку в размере 24 млн гривен, осужден Высшим антикоррупционным судом на 4,6 года лишения свободы. Приговор был оглашен коллегией судей 24 марта.

Об этом рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Украины. По информации "Украинской правды", речь идет о экс-чиновнике Дмитрии Комахе, который предложил взятку директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко.

Взятка была предложена за положительный аудит обустройства объекта специального назначения "Единый центр безопасности Центрального управления безопасности военной службы Вооруженных Сил Украины" под названием "Фортеця". Суд признал Комаху виновным и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы. Приговор суда можно обжаловать в течение 30 дней со дня его оглашения, подав жалобу в Антикоррупционную палату ВАКС.

"Суд поддержал позицию прокурора САП и признал указанное лицо виновным в предложении дачи 24 млн грн неправомерной выгоды… По приговору суда бывшему должностному лицу Минобороны назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы", — сообщили в САП.

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