Другий за день: суд виправдав ще одного "Слугу народу"

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів

Слідом за нардепом Юрієм Камельчуком Вищий антикорупційний суд України виправдав ще одного народного обранця із "Слуги народу".

Про це стало відомо із прямої трансляції судового засідання.

Йдеться про Максима Пашковського у справі про недостовірне декларування.

"Пашковського Максима Ігоровича визнати невинним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366−2 Кримінального кодексу України, та виправдати через відсутність у його діях складу кримінального правопорушення", — оголосив головуючий суддя Мойсак.

Вирок можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення до Апеляційної палати ВАКС. При цьому варто зазначити, що термін давності у цій справі спливає 5 квітня 2023 року.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі вже поспішили заявити, що збираються оскаржити це рішення.

"Прокурор вважає, що зібрані у межах досудового розслідування докази свідчать, що нардеп умисно не зазначив у декларації за 2020 рік відомості про квартиру вартістю близько 2 млн грн, яку він орендував протягом року, тобто не задекларував нерухоме майно, що більш ніж у 865 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", — наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, що 16 березня ВАКС не знайшов складу кримінального злочину у діях народного депутата України Камельчука. Суд виправдав його у недекларуванні квартири.

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