Второй за день: суд оправдал еще одного "Слугу народа"

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней

Вслед за нардепом Юрием Камельчуком Высший антикоррупционный суд Украины оправдал еще одного народного избранника из "Слуги народа".

Об этом стало известно из прямой трансляции судебного заседания.

Речь идет о Максиме Пашковском в деле о недостоверном декларировании.

"Пашковского Максима Игоревича признать невиновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины, и оправдать в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного правонарушения", — объявил председательствующий судья Мойсак.

Приговор можно обжаловать в течение 30 дней со дня провозглашения в Апелляционную палату ВАКС. При этом, стоит отметить, что срок давности по этому делу истекает 5 апреля 2023 года.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре уже поспешили заявить, что собираются обжаловать данное решение.

"Прокурор считает, что собранные в рамках досудебного расследования доказательства свидетельствуют, что нардеп умышленно не указал в декларации за 2020 год сведения о квартире стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года, то есть не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышает прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, что 16 марта ВАКС не нашел состава уголовного преступления в действиях народного депутата Украины Камельчука. Суд оправдал его в недекларировании квартиры.

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