"Забыл" указать квартиру в декларации? Суд оправдал нардепа из "Слуги народа"

Суд не нашел состава уголовного преступления в действиях народного депутата Украины

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал народного депутата Украины невиновным во внесении в свою декларацию недостоверной информации. Состава правонарушения в его действиях не обнаружили.

По данным издания "Украинская правда", которое ссылается на собственные источники в суде, речь идет о нардепе Юрие Камельчуке из фракции "Слуга народа". Суд оправдал его в недекларировании квартиры.

Данная информация без указания имени нардепа была опубликована в пресс-службе ВАКС. Отмечается, что народный избранник был оправдан в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного правонарушения.

"Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату ВАКС", — говорится в сообщении.

Отметим, что в декабре 2022 года, как передает "УП", Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили Камельчуку о подозрении по причине того, что в декларации за 2020 год он не указал квартиру на столичном Печерске, стоимость которой составляет 3,6 млн гривен. Недвижимость находилась в аренде у депутата с 2019 по 2021 год. Кроме того, он не указал в декларации непогашенное кредитное обязательство перед банковским учреждением на сумму более $48,8 тыс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что народный депутат Украины Сергей Нагорняк "забыл" указать в своей декларации элитный автомобиль марки Lexus 2020 года выпуска, стоимость которого составляет примерно 1,9 млн гривен.