Отбросил документы и закрыл дверь машины: нардепу от "ЕС" вручили обвинительный акт (видео)

Нардепа подозревают во внесении заведомо недостоверных сведений в декларацию

Народному депутату и сопредседателю фракции "Европейская солидарность", которому ранее заочно сообщили о подозрении, вручили обвинительный акт по делу о недекларировании недвижимости в Испании.

Об этом сообщается на официальной странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). И хотя имя фигуранта правоохранители не указывают, издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, пишет, что речь идет об Артуре Герасимове.

"По материалам досудебного расследования НАБУ прокурор САП направил в суд обвинительный акт по обвинению действующего народного депутата во внесении заведомо недостоверных сведений в ежегодную декларацию за 2020 год", — говорится в сообщении.

Сообщается, что общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет около 8 млн грн. В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе в Испании, общей стоимостью 228 тыс. евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, размещенных на счетах в одном из украинских банков.

7 февраля 2023 года подозреваемому вручили обвинительный акт. Видео вручения опубликовала САП. На кадрах видно, что парламентарий отказывается брать материалы досудебного расследования.

Прокурору Герасимов говорит: "А все остальное (отдадите – Ред.) адвокату, пожалуйста", и, вероятно, своему защитнику — "они пытаются мне что-то совать". Затем нардеп сказал прокурору: "Мы придем знакомиться. Я не собираюсь ничего брать. Я не ударил. Пожалуйста, не надо мне ничего совать", оттолкнул папки с документами, закрыл дверь авто и уехал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в доме одиозного бизнесмена Игоря Коломойского, лишенного украинского гражданства, прошли обыски.

Также мы сообщали о том, что САП хочет подать апелляцию на решение суда по делу экс-главы "Нафтогаза".