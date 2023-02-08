Відкидав документи та зачинив двері машини: нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт (відео)

Нардепа підозрюють у внесенні свідомо недостовірних відомостей до декларації

Народному депутату та співголові фракції "Європейська солідарність", якому раніше заочно повідомили про підозру, вручили обвинувальний акт у справі про недекларування нерухомості в Іспанії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). І хоча ім’я фігуранта правоохоронці не вказують видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела, пише, що йдеться про Артура Герасимова.

"За матеріалами досудового розслідування НАБУ прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт за обвинуваченням чинного народного депутата у внесенні завідомо недостовірних відомостей до щорічної декларації за 2020 рік", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить близько 8 млн. грн. Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про двоповерхове житлове приміщення і паркомісце, що належать йому та його дружині, розташовані в Іспанії, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1 657 доларів США, розміщених на рахунках в одному із українських банків.

7 лютого 2023 року підозрюваному вручили обвинувальний акт. Відео вручення опублікувала САП. На кадрах видно, що парламентар відмовляється брати матеріали досудового розслідування.

Прокурору Герасимов каже: "А все інше (віддасте — Ред.) адвокату, будь ласка", а, мабуть, своєму захиснику — "вони намагаються мені щось пхати". Потім нардеп сказав прокурору: "Ми прийдемо знайомитися. Я не збираюся нічого брати. Я не вдарив. Будь ласка, не треба мені нічого пхати", відштовхнув папки з документами, зачинив двері авто та поїхав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у будинку одіозного бізнесмена Ігоря Коломойського, позбавленого українського громадянства, пройшли обшуки.

Також ми повідомляли, що САП хоче подати апеляцію на рішення суду у справі екс-глави "Нафтогазу".