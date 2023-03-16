"Забув" вказати квартиру у декларації? Суд виправдав нардепа із "Слуги народу"

Суд не знайшов складу кримінального злочину у діях народного депутата України

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав народного депутата України невинним у внесенні до своєї декларації неправдивої інформації. Склад правопорушення у його діях не виявили.

За даними видання "Українська правда", яке посилається на власні джерела в суді, йдеться про нардепа Юрія Камельчука із фракції "Слуга народу". Суд виправдав його у недекларуванні квартири на Печерську.

Ця інформація без зазначення імені нардепа була опублікована у пресслужбі ВАКС. Зазначається, що народного обранця було виправдано у зв’язку з недоведеністю у його діях складу кримінального правопорушення.

"Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що у грудні 2022 року, як передає "УП", Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили Камельчуку про підозру через те, що у декларації за 2020 рік він не вказав квартиру на столичному Печерську, вартість якої становить 3,6 млн гривень. Нерухомість перебувала в оренді у депутата з 2019 до 2021 року. Крім того, він не вказав у декларації непогашене кредитне зобов’язання перед банківською установою на суму понад $48,8 тис.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що народний депутат України Сергій Нагорняк "забув" вказати у своїй декларації елітний автомобіль марки Lexus 2020 року випуску, вартість якого становить приблизно 1,9 млн гривень.