Не поверили в "отработку приемов": офицера, избившего срочника на Житомирщине, будут судить

Перепало и начальству воинской части

Офицеру ВСУ, который жестоко избил солдата-срочника в Житомирской области сообщили о подозрении в уголовном преступлении. Виновнику не помогли не его объяснения, ни обращение избитого солдата, которое, к слову, по мнению многих пользователей сети было записано под давлением с целью выгородить командира.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Житомирской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона офицеру поставлено в известность о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что своим поступком офицер нарушил требования Уставов Вооруженных сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Кроме того, перепало и командованию воинской части. На него составлен административный протокол по факту небрежного отношения к военной службе в связи с несвоевременным уведомлением прокурора и ДБР о совершенном в воинской части преступлении (ч. 3 ст. 172-15 КУоАП).

Напомним, на днях в сеть облетело видео с жестоким избиением украинского солдата его офицером. На кадрах можно было увидеть, как крепкий мужчина бьет своего подчиненного руками и ногами. Нарушителя смогли быстро вычислить, но он и сам вскоре признался в содеянном. Он проявил готовность понести заслуженное наказание, однако в тоже время попытался объяснится тем, что избитый им солдат якобы находился на службе в состоянии алкогольного опьянения.

Впрочем конечно-же его объяснения никоем образом не повлияли на ход расследование, которое начало ГБР. Правоохранители сообщили, что теперь виновнику грозит до 12 лет лишения свободы. После этого в сети появилось видео уже от пострадавшего, который уже оправдывал своего обидчика дескать это было не избиение а "отработка приемов". Впрочем, этому мало, кто поверил в сети и, как можно увидеть, видимо, не поверили и правоохранители.