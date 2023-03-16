Не повірили у "відпрацювання прийомів": офіцера, який побив строковика на Житомирщині, судитимуть

Перепало і начальству військової частини

Офіцеру ЗСУ Віктор Вітусевичу, який жорстоко побив солдата-строковика на Житомирщині, повідомили про підозру у кримінальному злочині. Винуватцю не допомогли ні його пояснення, ні звернення побитого солдата, на думку багатьох користувачів соцмереж, записане під тиском з метою вигородити командира.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що своїм вчинком офіцер порушив вимоги статутів Збройних сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, перепало й командуванню військової частини. На нього складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про скоєний у військовій частині злочин (ч. 3 ст. 172-15 КУпАП).

Нагадаємо, днями мережу облетіло відео з жорстоким побиттям українського солдата його офіцером. На кадрах можна було побачити, як міцний чоловік у чорному вбранні руками та ногами б’є хлопця у військовій формі. Кривдника змогли швидко вирахувати, але він і сам незабаром зізнався у скоєному. Він виявив готовність понести заслужене покарання, однак водночас спробував пояснити інцидент тим, що побитий ним солдат нібито перебував на службі в стані алкогольного сп’яніння.

Втім, його пояснення жодним чином не вплинули на хід розслідування, яке почало ДБР. Правоохоронці повідомили, що наразі винуватцю загрожує до 12 років позбавлення волі. Після цього в мережі з’явилося відео потерпілого, який виправдовував кривдника і казав, що то було не побиття, а "відпрацювання прийомів". Втім, цьому мало хто повірив у мережі, як не повірили і правоохоронці.