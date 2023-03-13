Скандал з побиттям бійця ЗСУ: стало відомо, що загрожує офіцеру, який розпустив руки

Життю потерпілого зараз нічого не загрожує

Резонансний інцидент зі побиттям солдата ЗСУ його командиром не пройшов повз правоохоронців. Справою зайнялося ДБР, виходячи з матеріалів військової служби правопорядку.

Як повідомляє прес-служба ДБР, під час перевірки правоохоронцям вдалося встановити, що інцидент стався 11 березня в одній із військових частин на Житомирщині.

"З пояснень молодшого лейтенанта "виховну розмову " із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться у повідомленні.

Наразі життю постраждалого нічого не загрожує, а тяжкість тілесних ушкоджень, які він отримав у результаті події, встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою посадовою владою або службових повноважень, скоєних в умовах військового стану. За цією статтею підозрюваний може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

"Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері", — інформують у ДБР.

Деталі події: 12 березня по мережі розлетілося відео, на якому міцний чоловік б’є молоду людину в оточенні людей у формі. Як виявилося, на кадрах зображено офіцера ЗСУ, а постраждалим був його підлеглий солдат. На відео можна було побачити, як підозрюваний, не шкодуючи сил, бив свою жертву ногами та руками.

Після того, як шокуючий відеозапис викликав резонанс у мережі, офіцер Віктор Вітусевич поспішив записати звернення до громадян, у якому заявив, що визнає свою провину і натякнув, що зробив це нібито через те, що постраждалий розпивав спиртне під час служби.

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