Скандал с избиением бойца ВСУ: стало известно, что грозит офицеру, распустившему руки

Жизни пострадавшего сейчас ничего не грозит

Резонансный инцидент с избиением солдата ВСУ его командиром не прошел мимо правоохранителей. Делом занялось ГБР на основании материалов военной службы правопорядка.

Как сообщает пресс-служба ГБР, в ходе проверки правоохранителям удалось установить, что инцидент произошел 11 марта в одной из воинских частей на Житомирщине.

"Из объяснений младшего лейтенанта "воспитательную беседу" с применением ударов руками и ногами он провел из-за пребывания солдата в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

В настоящий момент жизни пострадавшего ничего не грозит, а тяжесть телесных повреждений, которые он получил в результате происшествия, устанавливается.

Предварительная квалификация правонарушения: превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения. По этой статье подозреваемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет.

"Процессуальное руководство осуществляет Житомирская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере", — информируют в ГБР.

Детали происшествия: 12 марта по сети разлетелось видео, на котором крепкий мужчина избивает молодого человека в окружении людей в форме. Как оказалось, на кадрах запечатлен офицер ВСУ, а пострадавшим являлся его подчиненный солдат. На видео можно было увидеть, как подозреваемый, не жалея сил, избивал жертву ногами и руками.

После того, как шокирующая видеозапись вызвала резонанс в сети, офицер Виктор Витусевич поспешил записать обращение к гражданам, в котором заявил, что признает свою вину, и намекнул, что сделал это якобы из-за того, что пострадавший распивал спиртное во время службы.

Ранее мы писали о том, что на Уманщине глава местной фракции "Слуги народа" избил депутата-волонтёра на могиле отца.