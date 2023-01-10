Хабар у 35 тисяч: справа скандального заступника голови Одеської ОВА отримала продовження

В Одеській ОВА зробили важливу заяву

Заступника голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова, якого спіймали співробітники СБУ на хабарі, звільнили з посади.

Про це у своєму офіційному Telegram-каналі повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, Муратова було звільнено з посади сьогодні, 10 січня.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Муратова було затримано співробітниками СБУ 5 січня 2023 року. Як повідомили правоохоронці, він хотів "відмазати" свого підлеглого від в’язниці за 35 тисяч доларів. За цю суму заст. голови Одеської ОВА обіцяв вирішити питання про закриття провадження, де фігурував чиновник.

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