Взятка в 35 тысяч: дело скандального замглавы Одесской ОВА получило продолжение

В Одесской ОВА сделали важное заявление

Заместителя председателя Одесской областной военной администрации Олега Муратова, который был пойман сотрудниками СБУ на взятке, уволили с должности.

Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

По его словам, Муратов был уволен с должности сегодня, 10 января.

"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко № 6/К-2023 от 10.01.2023 уволен Муратов Олег Михайлович с должности заместителя председателя Одесской областной государственной администрации 10 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Отметим, что Муратов был задержан сотрудниками СБУ 5 января 2023 года. Как сообщили правоохранители, он хотел "отмазать" своего подчиненного от тюрьмы за 35 тысяч долларов. За эту сумму зам. председателя Одесской ОВА обещал решить вопрос о закрытии производства, где фигурировал чиновник.

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