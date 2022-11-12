Экс-глава Укрэксимбанка после скандала с нападением на журналистов получил новую высокую должность

Скандальный банкир возглавил правление Укрфинжилья

Бывший глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, который был вынужден уйти с предыдущего места работы из-за скандала с нападением на журналистов, получил новою высокую должность.

Так стало известно, что он занял должность главой правления "Украинской финансовой жилищной компании" (Укрфинжилье), о чем сообщила ее пресс-служба.

"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгений Мецгер", — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято во время заседания наблюдательного совета 11 ноября.

Стоит отметить, что "Укрфинжилье" обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и механизм доступных кредитов на жилье для населения.

Как сообщалось ранее, в начале октября 2021 года во время интервью с журналистом "Схем" Мецгеру не понравился один из поставленных вопросов. После этого он приказал сотрудникам "Укрэксимбанка" забрать камеры у представителей СМИ и "вычистить все это г*вно".

Однако несмотря на это запись удалось восстановить, после чего она попала в сеть.

После того как скандал разгорелся, а видео увидели украинцы Укрэксимбанк разорвал трудовой договор Мецгером.