Укр

Экс-глава Укрэксимбанка после скандала с нападением на журналистов получил новую высокую должность

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Евгений Мецгер
Евгений Мецгер

Скандальный банкир возглавил правление Укрфинжилья

Бывший глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, который был вынужден уйти с предыдущего места работы из-за скандала с нападением на журналистов, получил новою высокую должность.

Так стало известно, что он занял должность главой правления "Украинской финансовой жилищной компании" (Укрфинжилье), о чем сообщила ее пресс-служба.

"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгений Мецгер", — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение было принято во время заседания наблюдательного совета 11 ноября.

Стоит отметить, что "Укрфинжилье" обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и механизм доступных кредитов на жилье для населения.

Как сообщалось ранее, в начале октября 2021 года во время интервью с журналистом "Схем" Мецгеру не понравился один из поставленных вопросов. После этого он приказал сотрудникам "Укрэксимбанка" забрать камеры у представителей СМИ и "вычистить все это г*вно".

Однако несмотря на это запись удалось восстановить, после чего она попала в сеть.

После того как скандал разгорелся, а видео увидели украинцы Укрэксимбанк разорвал трудовой договор Мецгером.

Теги:
#Скандал #Укрэксимбанк #Укрфинжилье