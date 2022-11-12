Экс-глава Укрэксимбанка после скандала с нападением на журналистов получил новую высокую должность
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Скандальный банкир возглавил правление Укрфинжилья
Бывший глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер, который был вынужден уйти с предыдущего места работы из-за скандала с нападением на журналистов, получил новою высокую должность.
Так стало известно, что он занял должность главой правления "Украинской финансовой жилищной компании" (Укрфинжилье), о чем сообщила ее пресс-служба.
"Председателем правления частного акционерного общества "Украинская финансовая жилищная компания" избран Евгений Мецгер", — сказано в сообщении.
Отмечается, что это решение было принято во время заседания наблюдательного совета 11 ноября.
Стоит отметить, что "Укрфинжилье" обеспечивает функционирование рынка ипотечного кредитования и механизм доступных кредитов на жилье для населения.
Как сообщалось ранее, в начале октября 2021 года во время интервью с журналистом "Схем" Мецгеру не понравился один из поставленных вопросов. После этого он приказал сотрудникам "Укрэксимбанка" забрать камеры у представителей СМИ и "вычистить все это г*вно".
Однако несмотря на это запись удалось восстановить, после чего она попала в сеть.
После того как скандал разгорелся, а видео увидели украинцы Укрэксимбанк разорвал трудовой договор Мецгером.