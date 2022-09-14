Есть приговор: банкира-фигуранта громкого дела наказали штрафом в 3400 грн

Мецгеру назначили штраф за нападение — адвокаты журналистов недовольны работой прокуратуры

В октябре прошлого года журналисты программы "Схемы" Кирилл Овсяный и Александр Мазур заявили о нападении на них во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером. Ему не понравился вопрос, и он приказал охране забрать камеры и достать из них кассеты. Поэтому охранники применили к журналистам физическую силу, забрали вещи и удалили записанное видео.

Журналисты обратились в суд, который в среду, 14 сентября, признал виновными бывшего председателя правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, бывшего директора департамента банковской безопасности учреждения Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности "Укрэксимбанка" Олега Осипова и назначил каждому штраф.

Так, Евгению Мецгеру определили наказание в размере 3400 грн (200 тысяч рублей) без лишения права занимать определенные должности.

Суд признал Тельбизова и Осипова виновными по ч. 1 и ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 126 ("Побои и пытки"). Им суд назначил штраф по 1700 гривен каждому.

Относительно решения о намерениях занимать государственные должности Мецгер в комментарии "Радио Свобода" заявил, что еще не определился, но если будет возможность и желание, он применит свои "навыки, которые нужны государству".

"Решение есть решение, суд есть суд. Принимаем, как есть. Могу соглашаться, могу не соглашаться. Я пообщаюсь со своими адвокатами, почитаем решение, почитаем все аргументы и будем принимать решение подавать или не подавать (апелляцию – ред.)", — прокомментировал он.

Адвокат журналистов Анатолий Попов отметил, что суд вынес решение в рамках того, что просила прокуратура, но на самом деле у нее не было большой заинтересованности в деле.

"Где-то с конца октября было очевидно, что прокуратура не заинтересована в нормальном расследовании. Мы об этом узнали 10 ноября 2021 года, когда ознакомились с материалами дела. Впоследствии мы узнали, что закрытая 146 статья УКУ – это незаконное лишение свободы лиц. Нам через суд пришлось ее восстанавливать", — отмечает адвокат.

Как сообщал "Телеграф" ранее, по делу о нападении на журналистов "Схем" обвинения о "побоях" по статье 146 УК Украины были сняты с Мецгера и Пикалова.