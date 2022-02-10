Скандал с "Укрэксимбанком": в деле о нападении банкира на журналистов пропала "жесткая" статья

Участников нападения готовят к более мягкому приговору, а может и больше того

Пятого октября журналист программы "Схемы" Кирилл Овсяный и оператор Александр Мазур сообщили о нападении на них в кабинете главы государственного "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера. Банкиру не понравились вопросы, касавшиеся выдачи банком кредита в 60 миллионов долларов фирме, зарегистрированной на неподконтрольной Украине части Донбасса.

Хотя в банке отрицали нападение, журналистам удалось восстановить видео инцидента, после публикации которого Евгений Мецгер ушел с поста главы "Укрэксимбанка".

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Одновременно с этим в отношении четырех фигурантов нападения — теперь уже экс-директора департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка" Игоря Тельбизова, экс-начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, экс-директора департамента информационной политики банка Владимира Пикалова и самого Евгения Мецгера — было открыто уголовное производство.

Изначально всем четверым инкриминировали "похищение" (статья 146 УК Украины), "побои" (статья 126 УК) и "препятствование журналисткой деятельности" (статья 171 УК). Однако впоследствии, как пишет сайт Watchersdotmedia со ссылкой на представителей потерпевших журналистов Андрея Попова, обвинение в попытке похищения было снято.

"В части обвинения по статье 146 производство было закрыто прокурором таинственным образом. Прокурор решил, что исчерпал возможность доказательства вины обвиняемых Мецгера и Пикалова в части незаконного содержания журналистов в помещении. Мною обжаловано это постановление о закрытии как незаконное. Оно (постановление прокурора) мотивировано следующим: журналисты не дрались, их не связали и на них не надели наручники. Вот такая мотивация. Мы не согласились с постановлением категорически", – цитирует слова Попова издание.

Отмена статьи автоматически смягчает действия подозреваемых, переводя их в категорию криминального проступка, а не преступления, что, вероятно, подготавливает почву под более мягкий приговор.

Отметим, руководители госбанков получают ежемесячные зарплаты от миллиона гривен.