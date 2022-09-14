Є вирок: банкіра-фігуранта гучної справи покарали штрафом у 3400 грн

Мецгеру призначили штраф за напад — адвокати журналістів невдоволені роботою прокуратури

У жовтні минулого року журналісти програми "Схеми" Кирило Овсяний та Олександр Мазур заявили про напад на них під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Йому не сподобалося питання, і він наказав охороні забрати камери і дістати з них касети. Тому охоронці застосували до журналістів фізичну силу, забрали речі та видалили записане відео.

Журналісти звернулися до суду, який в середу, 14 вересня, визнав винуватими колишнього голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки "Укрексімбанку" Олега Осіпова і призначив кожному штраф.

Так, Євгену Мецгеру визначили покарання в розмірі 3400 грн (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Суд визнав Тельбізова та Осіпова винуватими за ч. 1 та ч. 2 ст. 171 та ч.1 ст. 126 ("Побої та мордування"). Їм суд призначив штраф по 1700 гривень кожному.

Щодо рішення про наміри обіймати державні посади Мецгер у коментарі "Радіо Свобода" заявив, що ще не визначився, але якщо буде нагода та бажання, він застосує свої "навички, які потрібні державі".

"Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію – ред.)", — прокоментував він.

Адвокат журналістів Анатолій Попов зазначив, що суд виніс рішення в межах того, що просила прокуратура, але насправді вона не мала великої зацікавленості у справі.

"Десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати", — наголошує адвокат.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у справі про напад на журналістів "Схем" звинувачення про "побої "за статтею 146 КК України були зняті з Мецгера та Пікалова.