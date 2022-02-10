Скандал з "Укрексімбанком": у справі про напад банкіра на журналістів пропала "жорстка" стаття

Учасників нападу готують до м’якшого вироку, а може і більше

П’ятого жовтня журналіст програми "Схеми" Кирило Овсяний та оператор Олександр Мазур повідомили про напад на них у кабінеті голови державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Банкіру не сподобалися питання щодо видачі банком кредиту в 60 мільйонів доларів фірмі, зареєстрованій на непідконтрольній Україні частині Донбасу.

Хоча у банку заперечували напад, журналістам вдалося відновити відео інциденту, після публікації якого Євген Мецгер пішов з посади голови "Укрексімбанку".

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Водночас щодо чотирьох фігурантів нападу — тепер уже екс-директора департаменту банківської безпеки "Укрексімбанку" Ігоря Тельбізова, екс-начальника управління внутрішньої безпеки банку Олега Осипова, екс-директора департаменту інформаційної політики банку Володимира Пікалова та самого Євгена Мецгера — було відкрито кримінальне провадження.

Спочатку всім чотирьом інкримінували "викрадення" (стаття 146 КК України), "побої" (стаття 126 КК) та "перешкоджання журналістській діяльності" (стаття 171 КК). Однак згодом, як пише сайт Watchersdotmedia з посиланням на представників потерпілих журналістів Андрія Попова, звинувачення у спробі викрадення було знято.

"У частині звинувачення за статтею 146 провадження було закрито прокурором таємничим чином. Прокурор вирішив, що вичерпав можливість доказу провини обвинувачених Мецгера та Пікалова в частині незаконного утримання журналістів у приміщенні. Мною оскаржено цю постанову про закриття як незаконне, що прокурором пояснювалося тим, що журналісти не билися, їх не зв’язували і на них не одягали кайданки. Ось така мотивація. Ми не погодилися з постановою категорично", – цитує слова Попова видання.

Скасування статті автоматично пом’якшує дії підозрюваних, переводячи їх у категорію кримінальної провини, а не злочину, що, ймовірно, готує ґрунт під м’якший вирок.

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