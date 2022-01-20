Понад дві тисячі "мінімалок" в одні руки: скільки отримали керівники держбанків у грудні (інфографіка)

Місячної зарплати керівника "Укргазбанку" вистачить, щоб виплатити 2,5 тисячі "мінімалок".

У грудні члени правління провідних українських державних банків в рази підвищили собі зарплати.

"Телеграф", посилаючись на дані НБУ, вирішив наочно продемонструвати наскільки великі ці суми та порівняв їх із мінімальною зарплатою в Україні.

У даних регулятора помітно, що найменшим був приріст зарплати у голови "Ощадбанку", він отримав за грудень 1,32 мільйона гривень у порівнянні з 1,1 мільйона у листопаді.

А ось голова правління "Укргазбанку" за грудень отримав 16,6 мільйона гривень, хоча у листопаді його зарплата склала "лише" 667 тисяч.

Таблиця зарплат топ-керівництва українських держбанків

Варто зазначити, що ця цифра у понад 2,5 тисячі разів перевищує місячний дохід тих українців, які працюють на мінімальну зарплату.

Також примітно, що більшість членів правління Укргазбанку за грудень отримали понад 8 мільйонів гривень.

Скільки "мінімалок" отримали керівники банків у грудні

Варто нагадати, що у жовтні 2021 року в "Укрексімбанку" змінилося керівництво після скандалу з нападом на журналістів. Після цього свою посаду залишив голова правління банку Євген Мецгер та ще кілька співробітників.