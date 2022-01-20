Более двух тысяч "минималок" в одни руки: сколько получили руководители госбанков в декабре (инфографика)

Месячной зарплаты руководителя "Укргазбанка" хватит, чтобы выплатить 2,5 тысячи "минималок".

В декабре члены правления ведущих украинских государственных банков в разы повысили себе зарплаты.

"Телеграф", ссылаясь на данные НБУ, решил наглядно продемонстрировать насколько большие эти суммы и сравнил их с минимальной зарплатой в Украине.

В данных регулятора заметно, что наименее значительным был прирост зарплаты у главы "Ощадбанка", он получил за декабрь 1,32 миллиона гривен по сравнению с 1,1 миллиона в ноябре.

А вот глава правления "Укргазбанка" за декабрь получил 16,6 миллиона гривен, хотя в ноябре его зарплата составила "всего лишь" 667 тысяч.

Таблица зарплат топ-руководства украинских госбанков

Стоит отметить, что эта цифра в более чем в 2,5 тысячи раз превышает месячный доход тех украинцев, которые работают на минимальную зарплату.

Также примечательно, что большинство членов правления "Укргазбанка" за декабрь получили свыше 8 миллионов гривен.

Сколько "минималок" получили руководители банков в декабре

Стоит напомнить, что в октябре 2021 года в "Укрэксимбанке" сменилось руководство после скандала с нападением на журналистов. После этого свою должность покинул глава правления банка Евгений Мецгер и еще несколько сотрудников.