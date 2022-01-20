Укр

Правление одного из украинских банков увеличило себе зарплату в 25 раз

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Причина такого повышения не сообщается Новость обновлена 20 января 2022, 11:47
Причина такого повышения не сообщается

Суммы за декабрь исчисляются десятками миллионов гривен.

В крупнейших украинских банках, которые находятся в госсобственности, в декабре выросли доходы руководства. Традиционное повышение зарплат в последний месяц года характерно для многих сфер, но внимание привлекло вознаграждения главе правления "Укргазбанка". В сравнении с ноябрем оно увеличилось в 24,9 раза и превысило 16 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные НБУ.

В данных за декабрь видно, что заработок увеличился у руководства всех банков — "УкрЭксимбанка", "ПриватБанка", "Укргазбанка" и "Ощадбанка". При этом только у главы правления "Укргазбанка" доходы выросли столь значительно — еще в ноябре они составляли чуть более 667 тысяч гривен.

Изменение доходов топ-менеджеров банков
Изменение доходов топ-менеджеров банков

Главой правления на сайте банка указан Андрей Кравец, ранее дважды занимавший пост заместителя министра финансов Украины.

"Укргазбанк" находится больше частью в государственной собственности — 94,9 % принадлежат стране.

Столь же существенно увеличились и доходы других членов правления — до более чем 12 и 8 млн в сравнении со свыше 543 и 475 тысячами ранее.

В других банках повышения "скромнее" — глава "Укрэксимбанка" в декабре получил 971,3 тысячи, "ПриватБанка" — более 1 млн 886 тысяч, "Ощадбанка" — свыше 1 млн 320 тысяч.

Ранее "Телеграф" писал, что зарплата мэра Киева Виталия Кличко выше чем у президента Владимира Зеленского.

Теги:
#ПриватБанк #Зарплата #Ощадбанк #Укрэксимбанк #Укргазбанк
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