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В Украине анонсировали повышение средней зарплаты, но есть нюанс: подробности

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Повышение среднего показателя зарплаты в декабре не сделает украинцев богаче Новость обновлена 20 декабря 2021, 12:42
Повышение среднего показателя зарплаты в декабре не сделает украинцев богаче

Лидерство по уровню доходов держит сфера информационных и телекоммуникационных услуг. В среднем сотрудники получают почти в два раза больше.

Зарплаты украинцев в декабре вырастут в сравнении с другими месяцами в среднем на 15%, но уже в январе средний уровень дохода уменьшится. Это связано с выплатами премий в последний отчетный период года и повышением минималки до 6,5 тысячи.

Об этом пишет "Обозреватель". 

Такая тенденция наблюдается не в первый раз. В 2021 в январе году падение уровня средней зарплаты составило почти 2 тысячи гривен в сравнении с декабрем 2020 (12 337 против 14 179 грн). Эксперты оценили вероятное повышение декабрьских зарплат украинцев в єтом году на 15%, ориентируясь на прошлогодние показатели и уровень зарплат в третьем квартале 2021. 

Зарплаты украинцев в различных сферах

Согласно данным Госстата Украины заработная плата в текущем году по сравнению с предыдущим в третьем квартале выросла во всех сферах. Средняя зарплата за этот период составила 14 194 грн. 

  • В сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 12 655 грн.
  • В промышленности — 15 236 грн.
  • Информация и телекоммуникации — 25 062 грн. 
  • Финансы и страхование — 23 528 грн. 
  • Строительство — 12 034 грн. 
  • Охрана здоровья и соцпомощь — 10 887 грн. 
  • Операции с недвижимостью — 11 415 грн. 
  • Образование — 11 570 грн. 

Эксперты также отмечают, что повышение зарплаты в декабре не повлияет существенно на общее благосостояние украинцев, поскольку в предпраздничные дни традиционными являются и большие траты, например на продукты питания. 

Ранее "Телеграф" писал про то, какими бы были зарплаты в СССР, если бы у предприятий не забирали деньги "на партию"

Теги:
#Зарплата #Повышение #Декабрь
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