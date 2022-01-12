Кличко за год заработал вдвое больше Зеленского: как ему это удалось

В отличие от своих заместителей мэр Киева не получал никаких доплат и премий

Стал известен размер заработной платы градоначальника Киева Виталия Кличко. Общий размер выплат впечатляет — более 640 гривен за двенадцать месяцев. Это превышает даже общую сумму зарплаты президента Владимира Зеленского за 2021 год.

Цифры по заработку Кличко сообщает издание "Фокус".

Информацию о финансах киевского мэра предоставили журналистам в Киевской госгорадминистрации.

Исходя из документа, можно понять, что среди высшего управления в мэрии Кличко едва ли не единственный, кто работает без дополнительных премий и доплат. При этом большинство его заместителей регулярно получают приятный бонус к стандартной ставке.

Средняя заработная плата Кличко за 2021 год составила около 53 тысяч гривен/месяц. При этом в ноябре, к примеру, политик получил всего лишь 9 121,15 гривен. А вот самая большая сумма, выданная киевскому мэру, составила 70 244, 56 гривен — в июне.

Добавим, что выплаты за отпуск Виталий Кличко в прошлом году получил пять раз: в январе, феврале, июне, июле и декабре.

На фоне таких зарплат президентский оклад выглядит более чем скромно. Как известно, за 2021 год Владимир Зеленский получил 336 тысяч гривен (из которых 65 тысяч ушли на налоги). В целом зарплата президента за месяц составляет 28 тысяч гривен.

Размер зарплаты Зеленский не скрывает

С помощью простой арифметики можно понять, что столичному мэру удалось "обставить" Зеленского в зарплате практически вполовину.

Напомним, что с 1 декабря 2021 года в Украине увеличился размер минимальной заработной платы. Отныне эта выплата равна 6500 грн. При этом в текущем году правительство надеется поднять уровень средней зарплаты. Как это хотят сделать, читайте в материале "Телеграфа".