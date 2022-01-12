Кличко за рік заробив удвічі більше за Зеленського: як йому це вдалося

На відміну від своїх заступників мер Києва не отримував жодних доплат та премій

Став відомий розмір минулорічної заробітної плати градоначальника Києва Віталія Кличка. Загальний розмір виплат вражає — понад 640 гривень за дванадцять місяців. Це навіть перевищує загальну суму зарплати президента Володимира Зеленського за 2021 рік.

Цифри із заробітку Кличка повідомляє видання "Фокус".

Інформацію про фінанси київського мера надали журналістам у Київській держміськадміністрації.

Судячи з документа, можна зрозуміти, що серед вищого управління мерії Кличко чи не єдиний, хто працює без додаткових премій та доплат. При цьому більшість його заступників регулярно одержують приємний бонус до стандартної ставки.

Середня заробітна плата Кличка за 2021 рік склала близько 53 тисячі гривень/місяць. При цьому в листопаді, наприклад, політик отримав лише 9 121, 15 гривень. А ось найбільша сума, видана київському меру, становила 70 244, 56 гривень — у червні.

Додамо, що виплати за відпустку Віталій Кличко минулого року отримав п'ять разів: у січні, лютому, червні, липні та грудні.

На тлі таких зарплат президентський оклад виглядає більше, ніж скромно. Як відомо, за 2021 рік Володимир Зеленський одержав 336 тисяч гривень (із яких 65 тисяч пішли на податки). Загалом зарплата президента за місяць становить 28 тисяч гривень.

Розмір зарплати Зеленський не приховує

За допомогою простої арифметики можна зрозуміти, що столичному меру вдалося "обставити" Зеленського у зарплаті майже наполовину.

Нагадаємо, що з 1 грудня 2021 року в Україні збільшився розмір мінімальної заробітної плати. Відтепер ця виплата дорівнює 6500 грн. При цьому цього року уряд сподівається підняти рівень середньої зарплати. Як це хочуть зробити, читайте у матеріалі "Телеграфа".