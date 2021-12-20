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В Україні анонсували підвищення середньої зарплати, але є нюанс: подробиці

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Підвищення середнього показника зарплати у грудні не зробить українців багатшими Новина оновлена 20 грудня 2021, 12:42
Підвищення середнього показника зарплати у грудні не зробить українців багатшими

Лідерство за рівнем доходів утримує сфера інформаційних та телекомунікаційних послуг. У середньому працівники отримують майже вдвічі більше.

Зарплати українців у грудні зростуть у порівнянні з іншими місяцями в середньому на 15%, але вже у січні середній рівень доходу зменшиться. Це пов’язано з виплатами премій в останній звітний період року та підвищенням мінімалки до 6,5 тисячі.

Про це пише "Обозреватель".

Така тенденція спостерігається не вперше. У 2021 році у січні року падіння рівня середньої зарплати склало майже 2 тисячі гривень у порівнянні з груднем 2020 року (12 337 проти 14 179 грн). Експерти оцінили ймовірне підвищення грудневих зарплат українців цьогоріч на 15%, орієнтуючись на минулорічні показники та рівень зарплат у третьому кварталі 2021 року.

Зарплати українців у різних сферах

За даними Держстату України, заробітна плата у поточному році у порівнянні з попереднім у третьому кварталі зросла у всіх сферах. Середня зарплата за цей період становила 14 194 грн.

  • У сільському, лісовому та рибному господарстві – 12 655 грн.
  • У промисловості – 15 236 грн.
  • Інформація та телекомунікації — 25 062 грн.
  • Фінанси та страхування — 23 528 грн.
  • Будівництво — 12 034 грн.
  • Охорона здоров’я та соцдопомога — 10 887 грн.
  • Операції з нерухомістю — 11 415 грн.
  • Освіта — 11 570 грн.

Експерти також зазначають, що підвищення зарплати у грудні не вплине суттєво на загальний добробут українців, оскільки у передсвяткові дні традиційними є й великі витрати, наприклад, на харчові продукти.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими були б зарплати в СРСР, якби у підприємств не забирали гроші "на партію".

Теги:
#Зарплата #Підвищення #Грудень
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