В Україні анонсували підвищення середньої зарплати, але є нюанс: подробиці

Лідерство за рівнем доходів утримує сфера інформаційних та телекомунікаційних послуг. У середньому працівники отримують майже вдвічі більше.

Зарплати українців у грудні зростуть у порівнянні з іншими місяцями в середньому на 15%, але вже у січні середній рівень доходу зменшиться. Це пов’язано з виплатами премій в останній звітний період року та підвищенням мінімалки до 6,5 тисячі.

Про це пише "Обозреватель".

Така тенденція спостерігається не вперше. У 2021 році у січні року падіння рівня середньої зарплати склало майже 2 тисячі гривень у порівнянні з груднем 2020 року (12 337 проти 14 179 грн). Експерти оцінили ймовірне підвищення грудневих зарплат українців цьогоріч на 15%, орієнтуючись на минулорічні показники та рівень зарплат у третьому кварталі 2021 року.

Зарплати українців у різних сферах

За даними Держстату України, заробітна плата у поточному році у порівнянні з попереднім у третьому кварталі зросла у всіх сферах. Середня зарплата за цей період становила 14 194 грн.

У сільському, лісовому та рибному господарстві – 12 655 грн.

У промисловості – 15 236 грн.

Інформація та телекомунікації — 25 062 грн.

Фінанси та страхування — 23 528 грн.

Будівництво — 12 034 грн.

Охорона здоров’я та соцдопомога — 10 887 грн.

Операції з нерухомістю — 11 415 грн.

Освіта — 11 570 грн.

Експерти також зазначають, що підвищення зарплати у грудні не вплине суттєво на загальний добробут українців, оскільки у передсвяткові дні традиційними є й великі витрати, наприклад, на харчові продукти.

Раніше "Телеграф" писав про те, якими були б зарплати в СРСР, якби у підприємств не забирали гроші "на партію".