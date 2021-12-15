Якою була б зарплата в СРСР, якби радянські люди не утримували партію (фото)

Радянський Союз був закритою державою, і реального стану податкової системи прості люди не знали.

Середня зарплата у Союзі була близько 120-150 рублів. Офіційно податків сплачували 8 руб. 20 коп. зі ста та 13% на все що вище. На цьому, як запевняє партія, податковий гніт закінчувався. Але таку ситуацію можна віднести до міфів радянського періоду, адже реально забезпечити економіку таке оподаткування не могло.

Про це пише блогер mirovich.media.

За його інформацією, близько 90% доходу держава одержувала від підприємств. Тобто навіть якщо підприємство заробляло більше, у скарбницю йшла левова частка заробітку і працівники не отримували прибутку, попри гарну працю.

Саме ці вилучені кошти витрачалися на "безкоштовні" послуги. Наприклад, квартири, у черзі на які люди стояли роками. Також їх спрямовували на міжнародні ініціативи СРСР з допомоги іншим державам.

Крім дорожнечі в порівнянні з рівнем зарплат, у товарів з СРСР був ще один недолік — дефіцитність

Блогер наводить просту калькуляцію. Якщо робітник добре працює і завод процвітає, його зарплата повинна бути 1000 рублів. За вирахуванням приблизно 10% прибуткового податку, решта — дохід людини. Натомість у СРСР на руки видавали лише 150 рублів, решта вирушала до бюджету.

Мотоцикли були значно дешевшими за авто

У країнах із ринковою економікою, розподіл міг би бути таким: 10% на податки, ще приблизно вдвічі більше на оплату страхової медицини та іпотеки. Чистий дохід міг би становити 600-700 рублів.

З такою зарплатою в СРСР було б жити легше з огляду на рівень цін. Наприклад, кришталева люстра — одна з ознак достатку в радянському будинку, коштувала 230 рублів, а магнітофон "Дніпро-12" — 147 руб. — майже повну зарплату за місяць.

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