Какой была бы зарплата в СССР, если бы советские люди не содержали партию (фото)
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Советский Союз был закрытым государством и реального состояния налоговой системы простые люди не знали.
Средняя зарплата в Союзе была около 120-150 рублей. Официально налогов платили 8 руб. 20 коп. со ста и 13% на все что свыше. На этом, по уверениям партии, налоговый гнет заканчивался. Но такую ситуацию можно отнести к мифам советского периода, ведь реально обеспечить экономику такое налогообложение не могло.
Об этом пишет блогер mirovich.media.
По его информации, около 90% дохода государство получало от предприятий. То есть даже если предприятие зарабатывало больше, в казну уходила львиная доля заработка и сотрудники не получали прибыли, несмотря на хорошую работу.
Именно эти изъятые средства тратились на "бесплатные" услуги. Например, квартиры, в очереди на которые люди стояли годами. Также их направляли на международные инициативы СССР по помощи другим государствами.
Блогер приводит простую калькуляцию. Если рабочий хорошо работает и завод процветает, то его зарплата должна быть 1000 рублей. За вычетом примерно 10% подоходного налога, остальная часть — доход человека. Вместо этого в СССР на руки выдавали только 150 рублей, остальное отправлялось в бюджет.
В странах с рыночной экономикой, распределение могло бы быть таким: 10% на налоги, еще примерно вдвое больше на оплату страховой медицины и ипотеки. Чистый доход мог бы составить 600-700 рублей.
С такой зарплатой в СССР было бы жить легче, учитывая уровень цен. Например, хрустальная люстра — один из признаков достатка в советском доме, стоила 230 рублей, а магнитофон "Днепр-12" — 147 руб. — почти полную зарплату за месяц.
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