От ковра до серванта: что точно было в каждой квартире времен Советского Союза (фото)

Собрали ТОП-7 самых распространенных предметов интерьера, которые точно были у каждого

Советский Союз распался около 30 лет назад, однако воспоминания о нем у большинства граждан остались незабываемые. Особенно, что касается до боли узнаваемых предметов интерьера — ковров, люстр, стенок и ковров, которые в большинстве квартир бесследно исчезли после сделанных ремонтов.

"Телеграф" напоминает ТОП-7 предметов советского быта, без которых сложно представить любую из квартир СССР.

Ковер

Советские ковры практически полностью закрывали одну из стен комнаты

В советских квартирах ковер был не просто предметом быта, но и главным украшением дома. Далеко не каждый мог позволить себе стелить его на пол, поэтому почетно вешали на стене посреди комнаты. У ковра на стене была не только эстетическая функция, он еще улучшал шумоизоляцию, которая явно хромала в советских хрущевках.

Сервант

Сервант служил хранилищем для хрустальной посуды

Второе место в топе занимает сервант со стеклянными дверцами, в котором обязательно должен был стоять хрустальный сервиз. И у серванта и у сервиза была общая функция — они демонстрировали все богатство дома. И хоть открывали эти самые серванты очень редко, как и в ситуации с использованием сервизов, но место в доме им отводилось самое почетное.

Стенка

Стенка - увеличенная версия серванта

Если в сервантах было принято хранить только посуду, то стенка с десятками ящиков служила местом для кучи другого барахла, которое когда-то где-то может понадобиться. Как правило, советская стенка занимала половину площади комнаты и стоила она больших денег, но ее все равно покупали.

Пианино

Пианино хранили в советских квартирах для детей

Пианино было далеко не в каждой квартире, но его ценность нельзя преуменьшать. Если никто из домочадцев не умел играть на инструменте, то он служил подставкой для ваз с искусственными цветами, вязаных салфеточек, статуэток и прочего. Пианино хранили в доме для подрастающих поколений, чтобы те приобщались к прекрасному с самого детства.

Трюмо

Трюмо было универсальным столиком для всех членом семьи

В советские времена трюмо выглядело как огромная тумба с тройным огромным зеркалом. Женщины хранили на нем янтарные бусы, парики и праздничные заколки, а мужчины ставили свой одеколон. Дети часто обклеивали трюмо наклейками, а в крепление для зеркала всегда можно было засунуть фотографию или календарик. В общем, универсальная вещь для всех членов семьи.

Люстра

Люстра часто нависала прямо над головами постояльцев квартир

Люстры времен СССР по размеру напоминали Версальские, однако качество заметно уступало. Хрустальные висюльки, абажуры, бахрома и прочая роскошь — неотъемлемый их элемент. Красовалась люстра по самому центру комнаты и часто до нее можно было легко достать головой.

Раздвижной стол

Раздвижной стол очень выручал на праздники

Лакированный квадратный стол из трех половинок столешницы и четырех довольно тяжелых ножек в советском союзе был чуть ли не в каждой квартире. Конечно же, каждый день его никто не использовал из-за громоздкой конструкции, а вот на праздники, когда собиралась вся семья, он был незаменимым помощником. А если еще скатеркой сверху накрыть, то вообще красота и никаких сколов и царапин не видно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство из вышеуказанных предметов превратились из символа достатка и благополучия в символ "упадка и нищебродства".