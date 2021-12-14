Укр

От ковра до серванта: что точно было в каждой квартире времен Советского Союза (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Сложно представить советскую квартиру без ковров и стенок Новость обновлена 14 декабря 2021, 11:30
Сложно представить советскую квартиру без ковров и стенок

Собрали ТОП-7 самых распространенных предметов интерьера, которые точно были у каждого

Советский Союз распался около 30 лет назад, однако воспоминания о нем у большинства граждан остались незабываемые. Особенно, что касается до боли узнаваемых предметов интерьера — ковров, люстр, стенок и ковров, которые в большинстве квартир бесследно исчезли после сделанных ремонтов.

"Телеграф" напоминает ТОП-7 предметов советского быта, без которых сложно представить любую из квартир СССР.

Ковер

Советские ковры практически полностью закрывали одну из стен комнаты
Советские ковры практически полностью закрывали одну из стен комнаты

В советских квартирах ковер был не просто предметом быта, но и главным украшением дома. Далеко не каждый мог позволить себе стелить его на пол, поэтому почетно вешали на стене посреди комнаты. У ковра на стене была не только эстетическая функция, он еще улучшал шумоизоляцию, которая явно хромала в советских хрущевках.

Сервант

Сервант служил хранилищем для хрустальной посуды
Сервант служил хранилищем для хрустальной посуды

Второе место в топе занимает сервант со стеклянными дверцами, в котором обязательно должен был стоять хрустальный сервиз. И у серванта и у сервиза была общая функция — они демонстрировали все богатство дома. И хоть открывали эти самые серванты очень редко, как и в ситуации с использованием сервизов, но место в доме им отводилось самое почетное.

Стенка

Стенка - увеличенная версия серванта
Стенка - увеличенная версия серванта

Если в сервантах было принято хранить только посуду, то стенка с десятками ящиков служила местом для кучи другого барахла, которое когда-то где-то может понадобиться. Как правило, советская стенка занимала половину площади комнаты и стоила она больших денег, но ее все равно покупали.

Пианино

Пианино хранили в советских квартирах для детей
Пианино хранили в советских квартирах для детей

Пианино было далеко не в каждой квартире, но его ценность нельзя преуменьшать. Если никто из домочадцев не умел играть на инструменте, то он служил подставкой для ваз с искусственными цветами, вязаных салфеточек, статуэток и прочего. Пианино хранили в доме для подрастающих поколений, чтобы те приобщались к прекрасному с самого детства.

Трюмо

Трюмо было универсальным столиком для всех членом семьи
Трюмо было универсальным столиком для всех членом семьи

В советские времена трюмо выглядело как огромная тумба с тройным огромным зеркалом. Женщины хранили на нем янтарные бусы, парики и праздничные заколки, а мужчины ставили свой одеколон. Дети часто обклеивали трюмо наклейками, а в крепление для зеркала всегда можно было засунуть фотографию или календарик. В общем, универсальная вещь для всех членов семьи.

Люстра

Люстра часто нависала прямо над головами постояльцев квартир
Люстра часто нависала прямо над головами постояльцев квартир

Люстры времен СССР по размеру напоминали Версальские, однако качество заметно уступало. Хрустальные висюльки, абажуры, бахрома и прочая роскошь — неотъемлемый их элемент. Красовалась люстра по самому центру комнаты и часто до нее можно было легко достать головой.

Раздвижной стол

Раздвижной стол очень выручал на праздники
Раздвижной стол очень выручал на праздники

Лакированный квадратный стол из трех половинок столешницы и четырех довольно тяжелых ножек в советском союзе был чуть ли не в каждой квартире. Конечно же, каждый день его никто не использовал из-за громоздкой конструкции, а вот на праздники, когда собиралась вся семья, он был незаменимым помощником. А если еще скатеркой сверху накрыть, то вообще красота и никаких сколов и царапин не видно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что большинство из вышеуказанных предметов превратились из символа достатка и благополучия в символ "упадка и нищебродства".

Теги:
#Интерьер #Хрущевка #СССР #Времена СССР
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