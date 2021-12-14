Від килима до серванту: що точно було у кожній квартирі часів Радянського Союзу (фото)

Зібрали ТОП-7 найпоширеніших предметів радянського інтер’єру

Радянський Союз розпався близько 30 років тому, проте спогади про нього у більшосты громадян залишилися незабутні. Особливо, що стосується до болю відомих предметів інтер’єру — килимів, люстр, стінок, які в більшості квартир безслідно зникли після зроблених ремонтів.

"Телеграф" нагадує ТОП-7 предметів радянського побуту, без яких важко уявити будь-яку квартиру СРСР.

Килим

Радянські килими практично повністю закривали одну із стін кімнати

У радянських квартирах килим був не просто предметом побуту, а й головною окрасою будинку. Не кожен міг дозволити собі стелити його на підлогу, тому почесно вішали на стіні посеред кімнати. У килима на стіні була не тільки естетична функція, він ще покращував шумоізоляцію, яка явно шкутильгала в радянських хрущовках.

Сервант

Сервант служив сховищем для кришталевого посуду

Друге місце в топі займає сервант зі скляними дверцятами, в якому обов’язково мав стояти кришталевий сервіз. І сервант і сервіз мали спільну функцію — вони демонстрували все багатство будинку. І хоч відкривали ці серванти дуже рідко, як і в ситуації з використанням сервізів, але місце в будинку їм відводилося найпочесніше.

Стінка

Стінка — збільшена версія серванту

Якщо в сервантах було заведено зберігати лише посуд, то стінка з десятками ящиків служила місцем для купи іншого барахла, яке десь може знадобитися. Як правило, радянська стінка займала половину площі кімнати й коштувала вона великі гроші, але її все одно купували.

Піаніно

Піаніно зберігали у радянських квартирах для дітей

Піаніно було далеко не у кожній квартирі, та його цінність не можна применшувати. Якщо ніхто з домочадців не вмів грати на інструменті, то він служив підставкою для ваз зі штучними квітами, в’язаних серветок, статуеток та іншого. Піаніно зберігали в будинку для підростаючих поколінь, щоб ті долучалися до прекрасного з дитинства.

Трюмо

Трюмо було універсальним столиком для всіх членів сім’ї

За радянських часів трюмо виглядало як величезна тумба з потрійним величезним дзеркалом. Жінки зберігали на ньому бурштинові намиста, перуки та святкові шпильки, а чоловіки ставили свій одеколон. Діти часто обклеювали трюмо наклейками, а в кріплення дзеркала завжди можна було засунути фотографію або календарик. Загалом універсальна річ для всіх членів сім’ї.

Люстра

Люстра часто нависала прямо над головами постояльців квартир

Люстри часів СРСР за розміром нагадували Версальські, проте якість помітно поступалася. Кришталеві висульки, абажури, бахрома та інша розкіш – невід’ємний їхній елемент. Красувалася люстра по самому центрі кімнати й часто можна було легко дістати до неї головою.

Розсувний стіл

Розсувний стіл дуже рятував на свята

Лакований квадратний стіл із трьох половинок стільниці та чотирьох досить важких ніжок у Радянському Союзі був майже в кожній квартирі. Звичайно ж, щодня його ніхто не використовував через громіздку конструкцію, а ось на свята, коли збиралася вся родина, він був незамінним помічником. А якщо ще скатертиною зверху накрити, то взагалі краса і жодних сколів та подряпин не видно.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що більшість із вищевказаних предметів перетворилися із символу достатку та благополуччя на символ "занепаду та злиднів".