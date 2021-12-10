Выбросить нельзя оставить: 10 вещей времен СССР, которым найдется место в современном жилье (фото)

Вещи из СССР, которым найдется место в современном жилье.

Некоторые жители Украины продолжают хранить у себя в домах многие вещи, которые остались еще со времен СССР. И хоть большинство из них могут свидетельствовать лишь о нищете и привычке накапливать хлам, но все же есть и знаковые предметы, от которых избавляться не стоит.

Как говорится в материале Bigpicture, многие предметы могут найти свое место даже в современных квартирах и вовсе не изуродуют интерьер.

Радиола

Радиола

Да, этот огромный ящик можно использовать не только по назначению, но и в качестве эффектной тумбы. Если же устройство до сих пор остается в рабочем состоянии, то оно станет фишкой на любой вечеринке в стиле "ретро".

Настольная лампа

Настольная лампа

В домах СССР часто можно было увидеть добротные настольные лампы с украшенными подставками. В случае, если таковая осталась в квартире, то она добавит атмосферности интерьеру.

Дисковый телефон

Дисковый телефон

В современном динамическом и быстроизменяющемся мире дисковый телефон уже вряд ли сможет выполнять свою основную функцию, но оставить его в качестве напоминания о днях без гаджетов все же можно.

Кружевные салфетки

Кружевные салфетки

В былые времена такие вещи были повсюду. Ними накрывали столы, телевизоры, тумбочки и т.д. В настоящее время эти салфетки можно использовать в качестве импровизированной картины или пришить на диванную подушку. В любом случае она придаст интерьеру свою "фишечку", главное не переборщить.

Люстры

Люстра

Огромные "Каскады" со множеством "висюлек" были необычайно популярными в Советском Союзе, но и даже сейчас они могут найти место в разных дизайнах интерьера. Главное помнить, что многочисленные детали люстры требуют усиленного внимания хозяев, ведь сложная конструкция очень быстро припадает пылью и покрывается паутиной, что довольно легко испортит впечатление от квартиры.

Ковры

Ковер

Даже столь спорному предмету можно найти свое применение. В советское время шерстяные ковры вешали на стены, чтобы скрыть их дефекты, ради утепления или шумоизоляции. Нельзя сказать, что в современных домах эти проблемы были полностью искоренены, но все же стоит помнить, что ковру место на полу. Однако ставить на него тяжелую мебель точно не стоит.

Швейные машинки

Швейная машинка

Легендарные "Зингеры" да и другие машинки с ножным приводом даже в неработающем виде могут сгодиться для украшения интерьера. Во всяком случае тяжелые ножки можно использовать в качестве основы для стильной тумбы или журнального столика, главное подобрать соответствующую столешницу.

Серванты

Сервант

Вряд ли в своем изначальном виде этот предмет мебели найдет свое место в современных дизайнах, но если поиграть с красками и росписью, то он точно не будет выглядеть "белой вороной" в вашей комнате.

Чемоданы

Чемоданы

Вряд ли когда-либо этот предмет будет использоваться по назначению, ведь сейчас для перевозки ручной клади существуют более удобные решения. Впрочем, при наличии фантазии и прямых рук, старый короб может превратиться в стильную тумбочку.

В крайнем случае, можно снять крышку и использовать оставшуюся часть в качестве основы лежака для домашнего питомца.

Часы

Часы

Напольные "ходики" и часы с кукушкой остаются нестареющей классикой и добавят шарма любой комнате. Однако тут все зависит от того, нет ли у человека проблем со сном, ведь в противном случае громкое и отчетливое тиканье может лишь усугубить положение.

В любом случае даже если вы считаете, что им не место в вашей квартире, то выбрасывать их не стоит, ведь старые часы всегда пользуются высоким спросом у коллекционеров и могут стоить больших денег даже в неработающем виде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о наиболее распространенных мифах относительно жизни в СССР. Да, о пломбире тоже не забыли.