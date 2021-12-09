Убогие и тесные: как выглядели "бесплатные" квартиры в СССР (фото)

Массовое строительство таких квартир началось, когда к власти в СССР пришел Хрущев.

Пока в развитых странах привычная для постсоветского мира однокомнатная квартира считалась экономным вариантом для студентов, в СССР такое жилье считалось чуть-ли не объектом роскоши. Хотя, о чем еще можно говорить, если оливье, икра и шампанское — это был весь новогодний стол.

Белорусский блогер Максим Мирович в своем блоге показал и рассказал, каким было "бесплатное" жилье, которое советская власть выделяла своим гражданам. Однако первой тайной таких квартир было то, что они хозяевам не принадлежали. Только лишь после распада СССР граждане смогли назвать это жилье своим.

Стоит отметить, что для жителей СССР такие квартиры, были очень желанными, ведь до того как к власти пришел Хрущев, семьи ютились в коммуналке. Итого, в двух-трех-четырёхкомнатнатной "сталинке" могли жить 2-4 семьи, то есть от 5 до 25 человек.

Жизнь на кухне в такой "прекрасной сталинской квартире" выглядела примерно вот так

Когда к власти в СССР пришел Хрущев, то он активно занялся решением квартирного вопроса. И по всей стране начали взводиться целые кварталы новых домов, квартиры в которых начали называть "хрущевками". Стоит отметить, что "качество" строительства было очень низким.

Что представляла собой типичная "бесплатная" советская квартира

Дома с "хрущевками" строились не поквартально, а "елочкой", что якобы улучшало инсоляцию, но выглядело это печально. Из-за того, что в домах пропали закрытые дворы, пространство вокруг быстро приходило в упадок. А сами дома больше напоминали коробки: без декора и персонализации.

Из-за отсутствия денег было решено максимально удешевить жилье

Если говорить о планировках таких квартир, то они также кардинально отличались от "сталинок" или "шведок": высота потолков уменьшилась с 3-х метров до 2,3-х метров, коридоры вовсе исчезли, прихожие стали очень маленькими, кухни были больше похожи на кладовые, а санузлы стали совмещенными.

Несколько типичных планировочных решений "бесплатных" хрущёвок.

Стоит отметить, что в такие квартирки заселяли все те же большие семьи: в "двушку" вполне могли заселить семью с тремя детьми, а в "трёшку" — семью с двумя детьми, да еще и с бабушкой-дедушкой.

Как выглядели "бесплатные" советские квартиры

Типичная советская "гостиная" в хрущёвке — это узкая комната-пенал, треть которой занимает огромная полированная "стенка", диван и телевизор.

Тмная комната-"пенал", в которой практически нет свободного места из-за громоздкой мебели.

Обратите внимание на это красивое постановочное фото в одной из таких "бесплатных" квартир. Все бы ничего, если не учитывать что в маленькой комнатушке живут пять человек — мать, отец и трое детей.

И даже если в квартире есть ещё одна комната, то жить там очень тесно.

Много гостей в такую квартиру позвать не удавалось, ведь среди внесенных столов и стульев и сесть не было где. Отметим, что "гостинная" еще играла роль и спальни хозяев, о чем говорит складной диван-кровать, над которым висит ковер (для лучшей звукоизоляции).

Когда нет гостей — комната использовалась и как гостиная, и как спальня

Но реалии были намного хуже, чем красивые постановочные фото, которые делали для рекламы "доступного жилья". Реальность — это когда посредине одной из комнат стоит холодильник, ведь на кухни для него места очень мало, а вещь то необходимая.

А ещё обратите внимание на стиральную машину, тазы и вёдра — они не влезли в тесный совмещённый санузел.

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