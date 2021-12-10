"Прекрасный пломбир" и не только: 8 мифов об СССР (фото)

В СССР все было не так радужно, как рассказывают многие.

Советское прошлое оставило свой неизгладимый след на привычках многих поколений — как тех, кто жил в СССР, так и тех, кто родился позднее. Кроме поведенческих моментов из поколения в поколение передавались также и мифы про тот период.

Сайт Lifehacker собрал восемь популярных заблуждений про СССР.

Супер-качество советских товаров

Очереди были характерной чертой времени

Магазин электроники

Бытует мнение, что в СССР все было лучше — пломбир, надежная техника и качественные вещи. Но официальные данные утверждают обратное. Товаров не только не хватало, они были не совсем хороши. Действительно стоящими были, например в швейном производстве, до 40% товара (максимум 30% улучшеного и 10% высшего качества). Остальное — ширпотреб.

Показателен также и уровень брака (данные на 1963 год): алюминиевая посуда — 92%, магнитофоны — 66%, одежда — 33%.

Повальная антирелигиозность

Обложка тематического журнала

Для советского периода действительно была характерна массовая борьба с "опиумом для народа". Церкви разрушались, отдавались под другие нужды, но вера была не запрещена. Ее свободу даже закрепили законодательно — статьей 52 Конституции СССР от 1977 года.

1988 год, празднование 1000-летия крещения Руси в Ленинграде

Во время Второй мировой церковники вместе со всеми собирали средства на поддержку фронта, а уже спустя 20 лет после победы, при Совмине СССР создали Совет по делам православной церкви.

Жизнь без карьерного роста

Одни из мифов, что советский человек не мог упорным трудом добиться высоких должностей. Чтобы продвинуться по службе максимально высоко, действительно нужно было быть членом партии. Популярным способом продвижения была также коррупция. Но достичь более привилегированного положения могли и простые работники. Отмечают также, что дети чаще занимали более высокие посты, чем родители. Так, например, сын плотника и работницы фермы Юрий Гагарин стал одним из самых узнаваемых людей на планете.

Дом, в котором вырос Гагарин

Всеобщее равенство и отсутствие бедности

В СССР существовал разрыв в зарплатах в больших и малых городах, между промышленниками и другими сферами. У части населения не было паспортов — более 100 млн жителей сел начали получать паспорта только в 70-х.

Колхоз имени Кирова

Также существовала проблема с распределением "бесплатных" ресурсов. Люди годами стояли в очереди на квартиры, тогда как у семей руководителей их могло быть несколько. Сами квартиры в собственности граждан не были.

Высокий уровень моральных принципов

"В СССР секса не было" — расхожая фраза, знакомая многим. На самом деле, в 20-х в советской стране были доступны и пропагандировались контрацептивы, были разрешены развод и аборты. Во времена Сталина "разгул" прекратили и право на прерывание беременности вернули только в 1955 году. Обсуждать тему секса было не принято, отмечается также нехватка средств предохранения.

Советский контрацептив

Гендерное и национальное равенство

Равенство полов в СССР декларировалось, но не соблюдалось. Отработав смену у станка, женщина приступала ко второй уже дома. Готовить и убирать считалось ее обязанностью, что было отражено в литературе и кино. Работать при этом она должна была наравне с мужчинами.

Женщины работали на заводах

По национальному признаку также были гонения — антисемитизм, выселение коренных народов и другие. В частности, в 60-80 года евреев старались не пропускать на математические факультеты престижных институтов.

Лучшая медицина и образование

Советская стоматология

Массовость не значит качество, и советская медицина отставала от западной уже в 70-х. Процветали коррупция и хамское отношение к пациентам. Образование было однобоким и не должно было отходить от доктрины партии, а генетику в свое время считали "лженаукой". Высот СССР достиг в ядерной и космической отрасли, а гуманитарные науки страдали. Также в период с 1924 по 1956 пытались ввести плату за обучение в старшей школе и высшее образование.

Города-муравейники с "бетонными коробками"

Кинотеатр в Минске

Быстрое жилье, пресловутые "хрущевки" и аналогичное действительно были массовым явлением в СССР. Оно отвечало потребностям времени — быстрому росту городского населения и индустриализации. Но тем не менее, практиковались и другие стили, среди которых сталинский ампир. А некоторые здания советской постройки по праву занимают место в истории архитектуры, например харьковский Госпром.

Госпром - первый советский небоскреб

Ранее "Телеграф" писал про самый популярный предмет мебели в СССР — такой стол был почти в каждой семье.