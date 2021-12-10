Викинути не можна залишити: 10 речей часів СРСР, яким знайдеться місце у сучасному житлі (фото)

Речі із СРСР, яким знайдеться місце у сучасному житлі.

Деякі жителі України продовжують зберігати у себе в будинках багато речей, які залишилися ще з часів СРСР. І хоча більшість з них можуть свідчити лише про злидні та звичку накопичувати мотлох, але все ж таки є і знакові предмети, яких позбавлятися не варто.

Як мовиться в матеріалі Bigpicture, багато предметів можуть знайти своє місце навіть у сучасних квартирах і зовсім не спотворять інтер’єр.

Радіола

Радіола

Так, цей величезний ящик можна використовувати не лише за призначенням, а і як ефектну тумбу. Якщо ж пристрій досі залишається в робочому стані, він стане фішкою на будь-якій вечірці в стилі "ретро".

Настільна лампа

Настільна лампа

У будинках СРСР можна було побачити добротні настільні лампи з прикрашеними підставками. Якщо така залишилася у квартирі, то вона додасть атмосферності інтер’єру.

Дисковий телефон

Дисковий телефон

У сучасному динамічному та швидкозмінному світі дисковий телефон вже навряд чи зможе виконувати свою основну функцію, але залишити його як нагадування про дні без гаджетів все ж таки можна.

Мереживні серветки

Мереживні серветки

У минулі часи такі речі були всюди. Ними накривали столи, телевізори, тумбочки тощо. Зараз ці серветки можна використовувати як імпровізовану картину або пришити на диванну подушку. У будь якому разі вона додасть інтер’єру свою "фішечку", головне не переборщити.

Люстри

Люстра

Величезні "Каскади" з безліччю "висюльок" були надзвичайно популярними в Радянському Союзі, але навіть зараз вони можуть знайти місце в різних дизайнах інтер’єру. Головне пам’ятати, що багато деталей люстри вимагають посиленої уваги господарів, адже складна конструкція дуже швидко припадає пилом і покривається павутиною, що досить легко зіпсує враження від квартири.

Килими

Килим

Навіть такому спірному предмету можна знайти своє застосування. У радянські часи вовняні килими вішали на стіни, щоб приховати їх дефекти, заради утеплення чи шумоізоляції. Не можна сказати, що в сучасних будинках ці проблеми були повністю викорінені, але все ж таки варто пам’ятати, що килиму місце на підлозі. Однак ставити на нього важкі меблі точно не варто.

Швейні машинки

Швейна машинка

Легендарні "Зінгери" та й інші машинки з ножним приводом навіть у непрацюючому вигляді можуть знадобитися для прикраси інтер’єру. У всякому разі, важкі ніжки можна використовувати як основу для стильної тумби або журнального столика, головне підібрати відповідну стільницю.

Серванти

Сервант

Навряд чи у своєму первісному вигляді цей предмет меблів знайде своє місце в сучасних дизайнах, але якщо пограти з фарбами та розписом, то він точно не виглядатиме "білою вороною" у вашій кімнаті.

Валіза

Валіза

Навряд чи коли-небудь цей предмет використовуватиметься за призначенням, адже зараз для перевезення ручної поклажі є зручніші рішення. Втім, за наявності фантазії та прямих рук, старий короб може перетворитися на стильну тумбочку.

В крайньому разі, можна зняти кришку і використовувати частину, що залишилася, як основу лежака для домашнього улюбленця.

Годинник

Годинники

Підлогові "ходики" і годинник з зозулею залишаються нестаріючою класикою і додадуть шарму будь-якій кімнаті. Однак тут все залежить від того, чи немає у людини проблем зі сном, адже інакше гучне і виразне цокання може лише погіршити становище.

У будь-якому випадку навіть якщо ви вважаєте, що їм не місце у вашій квартирі, то викидати їх не варто, адже старий годинник буде завжди мати попит у колекціонерів і може коштувати великих грошей навіть у непрацюючому вигляді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про найбільш поширені міфи щодо життя в СРСР. Так, про пломбір теж не забули.