Правління одного з українських банків збільшило собі зарплату у 25 разів

Суми за грудень рахуються десятками мільйонів гривень.

У найбільших українських банках, які перебувають у держвласності, у грудні зросли прибутки керівництва. Традиційне підвищення зарплат в останній місяць року характерне для багатьох сфер, але увагу привернула винагорода голові правління "Укргазбанку". У порівнянні з листопадом вона збільшилася у 24,9 раза та перевищила 16 млн гривень.

Про це свідчать дані, оприлюднені НБУ.

У даних за грудень видно, що заробіток збільшився у керівництва всіх банків — "Укрексімбанку", "Приватбанку", "Укргазбанку" та "Ощадбанку". При цьому тільки у голови правління "Укргазбанку" доходи зросли настільки значно — ще у листопаді вони становили трохи більше ніж 667 тисяч гривень.

Зміна доходів топ-менеджерів банків

Головою правління на сайті банку вказаний Андрій Кравець, який раніше двічі обіймав посаду заступника міністра фінансів України.

"Укргазбанк" перебуває більшою частиною у державної власності — 94,9 % належать країні.

Так само істотно збільшилися і доходи інших членів правління — до більш ніж 12 і 8 млн у порівнянні з понад 543 і 475 тисячами раніше.

В інших банках підвищення "скромніше" — голова "Укрексімбанку" у грудні отримав 971,3 тисячі, "ПриватБанку" — понад 1 млн 886 тисяч, "Ощадбанку" — понад 1 млн 320 тисяч.

Раніше "Телеграф" писав, що зарплата мера Києва Віталія Кличка вища, ніж у президента Володимира Зеленського.