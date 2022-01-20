Правління одного з українських банків збільшило собі зарплату у 25 разів
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Суми за грудень рахуються десятками мільйонів гривень.
У найбільших українських банках, які перебувають у держвласності, у грудні зросли прибутки керівництва. Традиційне підвищення зарплат в останній місяць року характерне для багатьох сфер, але увагу привернула винагорода голові правління "Укргазбанку". У порівнянні з листопадом вона збільшилася у 24,9 раза та перевищила 16 млн гривень.
Про це свідчать дані, оприлюднені НБУ.
У даних за грудень видно, що заробіток збільшився у керівництва всіх банків — "Укрексімбанку", "Приватбанку", "Укргазбанку" та "Ощадбанку". При цьому тільки у голови правління "Укргазбанку" доходи зросли настільки значно — ще у листопаді вони становили трохи більше ніж 667 тисяч гривень.
Головою правління на сайті банку вказаний Андрій Кравець, який раніше двічі обіймав посаду заступника міністра фінансів України.
"Укргазбанк" перебуває більшою частиною у державної власності — 94,9 % належать країні.
Так само істотно збільшилися і доходи інших членів правління — до більш ніж 12 і 8 млн у порівнянні з понад 543 і 475 тисячами раніше.
В інших банках підвищення "скромніше" — голова "Укрексімбанку" у грудні отримав 971,3 тисячі, "ПриватБанку" — понад 1 млн 886 тисяч, "Ощадбанку" — понад 1 млн 320 тисяч.
Раніше "Телеграф" писав, що зарплата мера Києва Віталія Кличка вища, ніж у президента Володимира Зеленського.
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