Екс-глава Укрексімбанку після скандалу із нападом на журналістів отримав нову високу посаду

Скандальний банкір очолив правління Укрфінжитла

Колишній голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер, який був змушений піти з попереднього місця роботи через скандал із нападом на журналістів, отримав нову високу посаду.

Так стало відомо, що він обійняв посаду головою правління "Української фінансової житлової компанії" (Укрфінжитло), про що повідомила її пресслужба.

"Головою правління приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія" обрано Євгена Мецгера", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що це рішення було ухвалено під час засідання наглядової ради 11 листопада.

Варто зазначити, що "Укрфінжитло" забезпечує функціонування ринку іпотечного кредитування та механізм доступних кредитів на житло для населення.

Як повідомлялося раніше, на початку жовтня 2021 року під час інтерв’ю з журналістом "Схем" Мецгеру не сподобалося одне з поставлених питань. Після цього він наказав співробітникам "Укрексімбанку" забрати камери у представників ЗМІ та "вичистити все це г*вно".

Однак попри все цей запис вдалося відновити, після чого він потрапив до мережі.

Після того, як скандал спалахнув, а відео побачили українці Укрексімбанк розірвав трудовий договір Мецгером.