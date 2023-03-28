Чтобы не отправиться за решетку, отдаст ВСУ 100 млн гривен: НАБУ поставило точку в деле топ-чиновника

Чиновник должен перевести деньги на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект "Армия дронов" в течение пяти дней

Бывший менеджер скандальной компании Burisma Group, который признан виновным в попытке подкупа руководства НАБУ и САП, пошел на соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой и готов перечислить на закупку дронов для ВСУ 100 млн гривен.

Об этом сегодня, 28 марта, сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины. В материале не называют имени фигуранта дела, но по данным Центра противодействия коррупции, речь идет об Андрее Киче, работавшем в компании Burisma Group Николая Злочевского и которого называли его "правой рукой".

Так, коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и одним из бывших руководителей группы компаний, аффилированной с экс-министром экологии и природных ресурсов времен президента Виктора Януковича.

"Согласно соглашению суд признал бывшего менеджера компании Burisma Group виновным в пособничестве в предоставлении неправомерной выгоды лицу, занимающему особо ответственное положение, за совершение им действий в интересах третьего лица с использованием предоставленной ему власти, по предварительному сговору группой лиц", — говорится в сообщении.

Экс-менеджеру назначили наказание в виде пяти лет тюремного заключения. Однако на основании ст. 75 УК Украины суд освободил его от отбывания назначенного наказание с испытательным сроком в один год.

По условиям соглашения, Кича признал свою вину, далее он будет сотрудничать со стороной обвинения, а также в течение пяти дней ему нужно перечислить 100 млн гривен, которые пойдут за закупку дронов для украинской армии.

В НАБУ отметили, что руководитель группы компаний Николай Злочевский, аффилированный с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, был задержан в июне 2020 года вместе с другими лицами на попытке предоставления взятки в размере 5 млн дол. США руководству антикоррупционных органов. Эту сумму фигуранты дела хотели передать за прекращение уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии, досудебное расследование в котором осуществляло НАБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-чиновник Министерства обороны Украины предлагал взятку директору департамента внутреннего аудита Минобороны Андрею Бойко в размере 24 млн гривен. СМИ узнали его имя.