Дело Коболева и арестованные счета: в САП сделали важное заявление

Счета подозреваемого суд не арестовывал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура не предпринимали какие-либо инициативы по блокировке счетов бывшего главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, подозреваемого в хищении 229 млн гривен.

Информация о блокировании счетов Коболева является неправдивой. В данном уголовном производстве суд их не арестовывал. Об этом сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе САП.

"Вопреки распространенной в некоторых СМИ информации, по состоянию на сегодняшний день никакие счета подозреваемого суд не арестовывал в этом уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Вместе с тем со стороны НАБУ и САП также отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые могли бы препятствовать Коболеву использовать имеющиеся у него финансовые активы.

Также отмечается, что 1 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) применила меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн. У подозреваемого было пять дней, чтобы внести средства и сообщить об этом прокурору. По состоянию на 7 марта он так этого и не сделал.

В свою очередь Коболев в интервью изданию Forbes заявил, что его счета в Украине были заблокированы еще до приезда. Финмониторинг без объяснения причин запретил все расчеты на 30 дней.

"Банк производит регулярный мониторинг всех своих клиентов и видит: Коболева обвиняют в коррупции. Это основание для банка заблокировать счета и начать разбираться", — сказал он.

По его словам, официальный ответ о причинах ареста счетов он так и не получил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 января Андрею Коболеву было сообщено о подозрении. Как сообщили в НАБУ, экс-глава "Нафтогаза" в 2018 году издал приказ о премировании сотрудников, на основании чего ему было выплачено за экстраординарные достижения более 200 млн гривен. По словам самого Коболева, он вернулся из-за границы в Украину, как только узнал о подготовке подозрения. В конце января ВАКС признал подозрение в адрес Коболева необоснованным. После этого прокуратура подала жалобу на решение ВАКС.