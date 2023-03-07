Справа Коболєва та заарештовані рахунки: у САП зробили важливу заяву

Рахунки підозрюваного суд не заарештовував

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура не робили жодних ініціатив щодо блокування рахунків колишнього голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, підозрюваного в розкраданні понад 229 млн гривень.

Інформація про блокування рахунків Коболєва є неправдивою. У цьому кримінальному провадженні суд їх не заарештовував. Про це сьогодні, 7 березня, повідомили у пресслужбі САП.

"Всупереч поширеній у деяких ЗМІ інформації, станом на сьогодні жодні рахунки підозрюваного суд не заарештовував у цьому кримінальному провадженні ", — йдеться у повідомленні.

Водночас з боку НАБУ та САП також відсутні будь-які ініціативи щодо блокування рахунків підозрюваного, які могли б перешкоджати Коболєву використати наявні у нього фінансові активи.

Також зазначається, що 1 березня Апеляційна палата ВАКС застосувала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн. У підозрюваного було п’ять днів, щоб внести кошти та повідомити про це прокурору. Станом на 7 березня він цього так і не зробив.

Коболєв в інтерв’ю виданню Forbes заявив, що його рахунки в Україні були закриті ще до приїзду. Фінмоніторинг без пояснення причин заборонив усі розрахунки на 30 днів.

"Банк проводить регулярний моніторинг усіх своїх клієнтів і бачить: Коболєва звинувачують у корупції. Це підстава для банку заблокувати рахунки та почати розбиратися", — сказав він.

За його словами, офіційної відповіді щодо причин арешту рахунків він так і не отримав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 січня Андрію Коболєву було повідомлено про підозру. Як повідомили в НАБУ, екс-глава компанії "Нафтогаз" у 2018 році видав наказ про преміювання співробітників, на підставі чого йому було виплачено за екстраординарні досягнення понад 200 млн. гривень. За словами самого Коболєва, він повернувся із закордону до України, як тільки дізнався про підготовку підозри. Наприкінці січня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) визнав підозру у бік Коболєва необґрунтованою. Після цього прокуратура подала скаргу щодо рішення ВАКС.