НАБУ раскрыла масштабную схему разворовывания госимущества: подозревается бывший топ-чиновник (переписки, схемы)

Государству причинено более 500 млн грн ущерба

Отправленному в отставку главе Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении. Его подозревают в создании преступной организации, участники которой занимались махинациями с имуществом ФГИУ.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, возглавляемую бывшим главой Фонда государственного имущества Украины, которая за 2020-2021 годы завладела более 500 млн грн. В сообщении имя фигуранта не указывается, однако судя по новостям, что НАБУ объявило подозрение Дмитрию Сенниченко, речь идет именно о нем. Он был назначен на должность осенью 2019 года, в ноябре 2021 написал заявление об отставке, которое Верховная Рада утвердила в феврале 2022.

"В течение 2019-2021 годов ее участники завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания. При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд. грн", — говорят в НАБУ.

Среди участников преступления:

председатель Фонда государственному имуществу Украины (руководитель ЗО, организатор);

приближенное к председателю ФГИ лицо (соорганизатор);

советник председателя ФГИУ;

два и.о. директора АО "Одесский припортовый завод" (в разные периоды);

и.о. руководителя АО "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца ООО – победителя аукциона на "ОПЗ";

два физических лица – соучастники преступления.

Отмечается, что должности указаны на момент совершения преступления.

Всего НАБУ и САП установили два эпизода деятельности преступной организации.

Первый — по коррупции на "Одесском припортовом заводе" (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания "лояльных" членов наблюдательного совета "ОПЗ", которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. Подозреваемые — тогдашний глава ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО "ОПЗ", два владельца ООО — в течение мая 2020-октября 2021 незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак.

"Это было сделано, чтобы и дальше платить меньше завода за переработку сырья. Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО "ОПЗ" и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, предполагая победу в нем подконтрольной им компании. Когда же произошло иначе – незаконно расторгли результаты и подписали договор с заранее определенным ООО, которое согласилось работать с заводом на старых условиях, не увеличивая, а впоследствии даже уменьшая сумму компенсации завода за переработку сырья. Как следствие, АО "ОПЗ" понесло непредвиденные договором расходы на сумму более 80 млн. грн. Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно, чтобы иметь возможность в дальнейшем присваивать деньги", — пишут правоохранители.

Подтверждение этому – в переписке между участниками преступной организации, которую публикует НАБУ.

В результате за период с мая по декабрь 2020 года АО "ОПЗ" потеряло более 390 млн грн.

Второй эпизод деятельности преступной организации касается Объединенной горно-химической компании (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). НАБУ и САП установили, что в октябре 2020 года организатор 30 добился назначения "лояльного" и.о. директора АО "ОГХК". Тот, со своей стороны, во исполнение указаний "сверху" на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольным советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям россии и на территорию временно оккупированного Крыма.

Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.

"Следует отметить, что экскеровщик ФГИУ и другие члены 30 пытались скрыть свои преступные действия. Более того, для создания имиджа лица, нетерпимого к коррупционным проявлениям, на протяжении 2019-2020 годов бывший глава Фонда трижды выступил разоблачителем коррупции, написав соответствующие заявления в НАБУ и широко проинформировав об этом общественность. Как впоследствии обнаружили детективы и прокуроры, о фактах предоставления неправомерной выгоды тогдашний руководитель ФГИ сообщал, чтобы устранить "конкурентов" на "ОПЗ" и "ОГХК" и других предприятиях из сферы ФГИ – лишь бы подконтрольная его преступной организации компания могла заработать. Об этом свидетельствуют выявленные в ходе расследования документы", — говорят в НАБУ.

В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено более 500 млн грн ущерба. В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что журналисты назвали причины увольнения Сенниченко с поста главы ФГИУ.

Также мы сообщали, что главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко грозит тюремный срок.