Журналисты назвали причины увольнения Сенниченко с поста главы ФГИУ

Чиновник связан сразу с рядом скандалов

В Верховной Раде Украины собрали нужное число голосов для увольнения главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко, — причинами этого назвали неудовлетворительную работу органа на продаже госимущества, коррупционные скандалы, спорные решения по управлению имуществом и уголовные дела в отношении непосредственно Сенниченко.

За увольнение проголосовали 318 депутатов, сообщает "Апостроф".

В частности, в материале "Апострофа" говорится о причастности Сенниченко к схемам по отчуждению госимущества в "Укрпочте": "В Фонде он блокировал ввод в эксплуатацию построенного жилья в столице и засветился во множестве других историй".

Самый громкий из последних скандалов, связанный с фамилией Сенниченко, касается "приватизации" АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик") .

После аукциона по продаже "Большевика" чиновник всеми силами пытался убедить общественность, что вырученные за него 1,4 млрд грн являются "победой" его ведомства, и его личной.

"Однако полученные за завод 50 млн долларов далеки от стоимости завода", — считает основатель и глава Concorde Capital Игорь Мазепа. По его мнению, стоимость актива — около 150 млн долларов.

Напомним, 13 февраля ГБР заявило об аресте 100% акций завода и начале расследования в отношении руководства ФГИУ. А в постановлении Печерского райсуда от 26.01.2022 указывается, что, согласно данным ГБР, стоимость "Большевика"составляет 4,5 млрд грн. Таким образом, действия Сенниченко могли нанести государству ущерб на более 3 млрд грн. Если данные расследования ГБР подтвердятся, виновным светит согласно ч.2 ст. 364 УК лишение свободы сроком до 6 лет, пишет "Апостроф".

Также причиной увольнения Сенниченко, по мнению издания, могли стать вопросы к эффективности его работы — вместо обещанных главой ФГИУ 12 млрд поступлений от приватизации за 2021, удалось набрать лишь 3 млрд.

Показательным провалом стал несостоявшийся аукцион по продаже ОГХК . ГП является сверхприбыльным, к участию в торгах по нему высказывали интерес несколько десятков инвесторов. Но продать ОГХК не удалось — все три попытки его приватизировать оказались провальными, как отмечают эксперты, по вине руководства ФГИУ.

Еще одним провальным кейсом, пишет "Апостроф", можно считать историю с "Центрэнерго".

"Компания еще в 2017−18 демонстрировала прибыль до 2,5 млрд за год. А по итогам 2019, когда ФГИУ руководил Сенниченко, ее убыток составил 1,98 млрд грн, и в компания лишь отрабатывала долги", — говорится в материале "Апострофа".

По словам заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова, существует ряд уголовных дел , в которых фигурирует Сенниченко: "Против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко сейчас открыто как минимум 6 уголовных производств". В частности, как отметил нардеп, производства касались как нарушений во время приватизации объектов госсобственности, так и управления госимуществом и назначений в ФГИУ.

После отставки Сенниченко, Холодов прокомментировал решение парламента о его увольнении: "…Но я также вижу, что с системой оценки имущества были огромные проблемы, что "Большевик" продали в три раза дешевле реальной стоимости и что "большая приватизация" де-факто не началась".

Первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко также прокомментировал "Апострофу" увольнении главы ФГИ.

"Дмитрий Сенниченко в должности главы ФГИ показал себя как бездарный руководитель. Посмотрите, хотя бы по "Большевику", какая стоимость убытков от его продажи?", — задал Кучеренко вопрос.