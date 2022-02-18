Журналисты назвали причины увольнения Сенниченко с поста главы ФГИУ
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Чиновник связан сразу с рядом скандалов
В Верховной Раде Украины собрали нужное число голосов для увольнения главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко, — причинами этого назвали неудовлетворительную работу органа на продаже госимущества, коррупционные скандалы, спорные решения по управлению имуществом и уголовные дела в отношении непосредственно Сенниченко.
За увольнение проголосовали 318 депутатов, сообщает "Апостроф".
В частности, в материале "Апострофа" говорится о причастности Сенниченко к схемам по отчуждению госимущества в "Укрпочте": "В Фонде он блокировал ввод в эксплуатацию построенного жилья в столице и засветился во множестве других историй".
Самый громкий из последних скандалов, связанный с фамилией Сенниченко, касается "приватизации" АО "Первый киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик").
После аукциона по продаже "Большевика" чиновник всеми силами пытался убедить общественность, что вырученные за него 1,4 млрд грн являются "победой" его ведомства, и его личной.
"Однако полученные за завод 50 млн долларов далеки от стоимости завода", — считает основатель и глава Concorde Capital Игорь Мазепа. По его мнению, стоимость актива — около 150 млн долларов.
Напомним, 13 февраля ГБР заявило об аресте 100% акций завода и начале расследования в отношении руководства ФГИУ. А в постановлении Печерского райсуда от 26.01.2022 указывается, что, согласно данным ГБР, стоимость "Большевика"составляет 4,5 млрд грн. Таким образом, действия Сенниченко могли нанести государству ущерб на более 3 млрд грн. Если данные расследования ГБР подтвердятся, виновным светит согласно ч.2 ст. 364 УК лишение свободы сроком до 6 лет, пишет "Апостроф".
Также причиной увольнения Сенниченко, по мнению издания, могли стать вопросы к эффективности его работы — вместо обещанных главой ФГИУ 12 млрд поступлений от приватизации за 2021, удалось набрать лишь 3 млрд.
Показательным провалом стал несостоявшийся аукцион по продаже ОГХК. ГП является сверхприбыльным, к участию в торгах по нему высказывали интерес несколько десятков инвесторов. Но продать ОГХК не удалось — все три попытки его приватизировать оказались провальными, как отмечают эксперты, по вине руководства ФГИУ.
Еще одним провальным кейсом, пишет "Апостроф", можно считать историю с "Центрэнерго".
"Компания еще в 2017−18 демонстрировала прибыль до 2,5 млрд за год. А по итогам 2019, когда ФГИУ руководил Сенниченко, ее убыток составил 1,98 млрд грн, и в компания лишь отрабатывала долги", — говорится в материале "Апострофа".
По словам заместителя главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова, существует ряд уголовных дел, в которых фигурирует Сенниченко: "Против главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко сейчас открыто как минимум 6 уголовных производств". В частности, как отметил нардеп, производства касались как нарушений во время приватизации объектов госсобственности, так и управления госимуществом и назначений в ФГИУ.
После отставки Сенниченко, Холодов прокомментировал решение парламента о его увольнении: "…Но я также вижу, что с системой оценки имущества были огромные проблемы, что "Большевик" продали в три раза дешевле реальной стоимости и что "большая приватизация" де-факто не началась".
Первый заместитель председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко также прокомментировал "Апострофу" увольнении главы ФГИ.
"Дмитрий Сенниченко в должности главы ФГИ показал себя как бездарный руководитель. Посмотрите, хотя бы по "Большевику", какая стоимость убытков от его продажи?", — задал Кучеренко вопрос.
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