Уволенному главе ФГИУ Дмитрию Сенниченко грозит тюремный срок

Бывший высокопоставленный чиновник может быть причастен к нанесению государству ущерба в 3 миллиарда гривен

К уволенному 17 февраля с поста главы Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко всегда было много вопросов, начиная с торговли стратегическим ресурсом, титаном, с РФ, и заканчивая скандальной приватизацией киевского завода "Большевик".

Как пишет "Апостроф", все эти скандалы в конечном итоге могут обойтись Дмитрию Сенниченко лишением свободы на срок до 6 лет. Такой срок грозит ему по уголовному производству, открытому Государственным бюро расследований за занижение цены на приватизационном аукционе по заводу "Большевик".

Согласно постановлению Печерского районного суда, стоимость "Большевика" оставляет 4,5 млрд грн, что более чем втрое больше тех 1,429 млрд грн, за которые предприятие было продано фирме с уставным фондом в 4110 гривен.

Однако и кроме этого Дмитрию Сенниченко есть что припомнить – это и ухудшение показателей работы "Центрэнерго" и провал приватизации "Объединенной горно-химической компании".

Уже в августе 2021 года Дмитрий Сенниченко фигурировал, в том или ином качестве, в 9 уголовных производствах. Теперь же ГБР может счесть экс-главу ФГИУ виновным в нанесении ущерба государства на сумму в 3 миллиарда гривен только при приватизации "Большевика".

Как сообщал "Телеграф" завод "Большевик" вероятнее всего был продан под застройку его территории столичными девелоперами, а за покупателем предприятия, ООО "Дженерал коммерс", стоит известный столичный бизнесмен и застройщик Василий Хмельницкий.