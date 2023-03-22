НАБУ розкрила масштабну схему розкрадання держмайна: підозрюється колишній топ-чиновник (листування, схеми)

Державі завдано понад 500 млн грн збитків

Відправленому у відставку голові Фонду держмайна України Дмитру Сенниченку повідомили про підозру. Його підозрюють у створенні злочинної організації, учасники якої займалися махінаціями із майном ФДМУ.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яку очолює колишній голова Фонду державного майна України, яка за 2020-2021 роки заволоділа понад 500 млн грн. У повідомленні ім’я фігуранта не вказується, однак, судячи з новин, що НАБУ оголосило підозру Дмитру Сенниченку, йдеться саме про нього. Він був призначений на посаду восени 2019 року, у листопаді 2021 року написав заяву про відставку, яку Верховна Рада затвердила у лютому 2022 року.

"Впродовж 2019-2021 років її учасники заволоділи понад 500 млн грн коштів АТ "Одеський припортовий завод" та АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". При цьому сума неправомірної вигоди, отримана членами злочинної організації за весь час контролю АТ "ОПЗ", становить понад 2 млрд грн", — кажуть у НАБУ.

Серед учасників злочину:

голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);

наближена до голови ФДМ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ – переможця аукціону на "ОПЗ";

дві фізичні особи – співучасники злочину.

Зазначається, що посади вказані на момент вчинення злочину.

Загалом НАБУ та САП встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ "ОПЗ", два власники ТОВ — упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак.

"Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини. Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ "ОПЗ" та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати і підписали договір з наперед визначеним ТОВ, яке погодилося працювати із заводом на старих умовах, не збільшуючи, а згодом навіть зменшуючи суму компенсації заводу за переробку сировини. Як наслідок, АТ "ОПЗ" понесло непередбачені договором витрати на суму понад 80 млн грн. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно аби мати можливість надалі привласнювати гроші", — пишуть правоохоронці.

Підтвердження цьому – у листуванні між учасниками злочинної організації, яку публікує НАБУ.

У результаті за період із травня по грудень 2020 року АТ "ОПЗ" втратило понад 390 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ). НАБУ і САП встановили, що у жовтні 2020 року організатор ЗО домігся призначення "лояльного" в.о. директора АТ "ОГХК". Той, зі свого боку, на виконання вказівок "зверху" впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам рф та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 118 млн грн.

"Варто зазначити, що екскерівник ФДМУ й інші члени ЗО намагались приховати свої злочинні дії. Ба більше, для створення іміджу особи, нетерпимої до корупційних проявів, впродовж 2019-2020 років колишній голова Фонду тричі виступив викривачем корупції, написавши відповідні заяви до НАБУ та широко поінформувавши про це громадськість. Як згодом виявили детективи і прокурори, про факти надання неправомірної вигоди тодішній керівник ФДМУ повідомляв, щоб усунути "конкурентів" на "ОПЗ" і "ОГХК" та інших підприємствах зі сфери ФДМУ – аби лише підконтрольна його злочинній організації компанія могла заробити. Про це свідчать виявлені під час розслідування документи", — кажуть у НАБУ.

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі завдано понад 500 млн грн збитків. Наразі НАБУ та САП встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство продовжується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що журналісти назвали причини звільнення Сенніченка з посади голови ФДМУ.

Також ми повідомляли, що голові ФДМУ Дмитру Сенніченку загрожує тюремний термін.