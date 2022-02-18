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Екс-голову Фонду держмайна Сенніченка чекає кримінальне розслідування

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Ювілейна десята кримінальна справа може стати останньою для чиновника Новина оновлена 18 лютого 2022, 20:13
Ювілейна десята кримінальна справа може стати останньою для чиновника

Чиновника хотіли зняти ще 2020 року, але тоді кількість кримінальних справ ще не досягла критичної маси

Верховна Рада України 17 лютого 318 голосами "за" відправила у відставку голову Фонду держмайна України Дмитра Сенніченка. Причиною звільнення чиновника, за даними ЗМІ, стали провали у приватизації та постійні скандали, пов’язані як з держпідприємствами, так і з особистістю самого Сенніченка.

Кандидатура тепер уже колишнього голови Фонду викликала невдоволення у представників влади вже давно. Так, ще у листопаді 2020 року заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, нардеп від "Слуги народу" вважав, що Сенніченко не може очолювати ФДМУ.

"Відставка Сенніченко – закономірний результат. Заяву він подав сам. Я багато критикував Дмитра Сенніченка, у тому числі у ЗМІ, але моя критика не носить особистісного характеру, у мене були виключно предметні питання щодо професійних завдань. Менеджер він досить сильний, успіхи були. Але треба визнавати, що на посаді голови ФДМ у нього багато чого не вийшло.Я знаю, що він багато працював, старався, але я також бачу, що із системою оцінки майна були величезні проблеми, що "Більшовик" продали втричі дешевше за реальну. вартості і що "велика приватизація" де-факто не почалася. Я за його відставку проголосував", — прокоментував нардеп відставку Сенніченку виданню "Апостроф".

Ще у 2020 році Холодов говорив про шлейф кримінальних справ, що тягнулися за Дмитром Сенніченком – на той момент їх було 6. До серпня 2021 року їхня кількість зросла до 9, а порушене Держбюро розслідувань провадження про заниження цін на аукціоні київського заводу — десятим.

Теги:
#ФДМУ #ДБР #Кримінальне провадження #Дмитро Сенниченко
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