Завод «Більшовик» продали дешево: ГБР розслідуватиме заподіяння шкоди державі

Навколо заводу розгораються неабиякі баталії

Аукціон великої приватизації-2021 із продажу київського машзаводу "Більшовик" пройшов із порушеннями, а чиновники Фонду держмайна продали підприємство за заниженою вартістю. Так вирішили в Державному бюро розслідувань, відкривши кримінальне провадження щодо неназваних посадових осіб Фонду, одночасно наклавши арешт на всі 100% акцій заводу.

"Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна, використаний для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки", — так мотивують свої підозри в ГБР.

Кримінальне провадження відкрито у рамках статті 364 Кримінального кодексу України, яка загрожує винним покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Перший київський машинобудівний завод "Більшовик" був проданий на аукціоні 27 жовтня за 1,429 млрд грн, що на 40 мільйонів дорожче за початкову ціну. Покупцем виступило таке собі ТОВ "Дженерал комерс" зі статутним капіталом у 4110 гривень і офіційно належить одній фізособі, закритому венчурному інвестиційному фонду та двом офшорним фірмам з Кіпру.

За даними "Телеграфа", за фірмою стоїть відомий столичний забудовник Василь Хмельницький, який бажає забудувати 35 гектарів землі заводу житловими будинками.

Водночас у судах йде розгляд питання про цех №5 заводу "Більшовик" площею 13 тисяч 39 квадратних метрів, який КМДА хоче придбати у власність для будівництва транспортної розв’язки біля Шулявського шляхопроводу. Будівля цеху оцінюється у 109,455 млн грн, які мерія у разі перемоги у суді має заплатити новому власнику заводу – ТОВ "Дженерал комерс".

На думку експертів, доля заводу "Більшовик" швидше за все незавидна — на підприємстві значиться близько 0,5 млрд грн боргів перед кредиторами, а його перспективи роботи як машинобудівного підприємства сумнівні. Найімовірніше територія заводу буде забудована житловими будинками, а виробництво, що залишилося, перенесено на виробничий майданчик підприємства в місті Жашків Черкаської області.