Завод «Большевик» продали задешево: ГБР будет расследовать нанесение ущерба государству

Вокруг завода разгораются нешуточные баталии

Аукцион большой приватизации-2021 по продаже киевского машзавода "Большевик" прошел с нарушениями, а чиновники Фонда госимущества продали предприятие по заниженной стоимости. Так посчитали в Государственном бюро расследований, открыв уголовное производство в отношении неназванных должностных лиц Фонда, одновременно с этим наложив арест на все 100% акций завода.

"Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло отрицательно сказаться на достоверности такой оценки", — так мотивируют свои подозрения в ГБР.

Уголовное производство открыто в рамках статьи 364 Уголовного кодекса Украины, которая грозит виновным наказанием в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет.

Первый киевский машиностроительный завод "Большевик" был продан на аукционе 27 октября за 1,429 млрд грн, что на 40 миллионов дороже первоначальной цены. Покупателем выступило некое ООО "Дженерал комерс" с уставным капиталом в 4110 гривен и официально принадлежащая одному физлицу, закрытому венчурному инвестиционному фонду и двум офшорным фирмам из Кипра.

По данным "Телеграфа" за фирмой стоит известный столичный застройщик Василий Хмельницкий, желающий застроить 35 гектаров земли завода жилыми домами.

Одновременно с этим в судах идет рассмотрение вопроса о цехе №5 завода "Большевик" площадью 13 тысяч 39 квадратных метров, которое КГГА хочет приобрести в собственность для строительства транспортной развязки около Шулявского путепровода. Здание цеха оценивается в 109,455 млн грн, которые мэрия в случае победы в суде должна заплатить новому собственнику завода – ООО "Дженерал комерс".

По мнению экспертов, судьба завода "Большевик" скорее всего незавидна – на предприятии числится порядка 0,5 млрд грн долгов перед кредиторами, а его перспективы работы в качестве машиностроительного предприятия, сомнительны. Вероятнее всего территория завода будет застроена жилыми домами, а оставшееся производство перенесено на производственную площадку предприятия в городе Жашков Черкасской области.