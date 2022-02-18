Рус

Звільненому голові ФДМУ Дмитру Сенніченку загрожує тюремний термін

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
Дата публікації
Читать на русском
Автор
31
Екс-голова ФДМУ Дмитро Сенніченко Новина оновлена 18 лютого 2022, 12:52
Екс-голова ФДМУ Дмитро Сенніченко

Колишній високопосадовець може бути причетний до завдання державі збитків на 3 мільярди гривень

До звільненого 17 лютого з посади голови Фонду держмайна України Дмитра Сенніченка завжди було багато питань, починаючи з торгівлі стратегічним ресурсом, титаном, з РФ і закінчуючи скандальною приватизацією київського заводу "Більшовик".

Як пише "Апостроф", усі ці скандали зрештою можуть обійтися Дмитру Сенніченку позбавленням волі на строк до 6 років. Такий термін загрожує йому по кримінальному провадженні, відкритого Державним бюро розслідувань за заниження ціни на приватизаційному аукціоні на заводі "Більшовик".

Згідно з ухвалою Печерського районного суду, вартість "Більшовика" становить 4,5 млрд грн, що утричі більше за ті 1,429 млрд грн, за які підприємство було продано фірмі зі статутним фондом у 4110 гривень.

Однак і окрім цього Дмитру Сенніченку є що пригадати – це і погіршення показників роботи "Центренерго" та провал приватизації "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Вже в серпні 2021 року Дмитро Сенніченко фігурував, у тій чи іншій якості, у 9 кримінальних провадженнях. Тепер же ДБР може вважати екс-главу ФДМУ винним у завданні збитків держави на суму в 3 мільярди гривень тільки при приватизації "Більшовика".

Як повідомляв "Телеграф", завод "Більшовик" найімовірніше був проданий під забудову його території столичними девелоперами, а за покупцем підприємства, ТОВ "Дженерал комерс", стоїть відомий столичний бізнесмен і забудовник Василь Хмельницький.

Теги:
#ФДМУ #Розкрадання #ДБР #Кримінальне провадження #Дмитро Сенниченко #Київський завод &quot;Більшовик&quot;
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Здоров'я
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українців попереджають про нову мутацію ковіду
Новий варіант "Омікрону" дістався України: чим він небезпечний
Дата публікації
Категорія
У прикордонній службі кажуть, що ситуація під контролем
Російські військові дуже близько підібралися до України: "Телеграф" отримав ексклюзивне відео
Дата публікації
Категорія
Нерухомості в Україні обіцяють зростання цін
Зростання цін на квартири: стало відомо, як подорожчає житло в Україні
Дата публікації
Категорія
Байден скликає нову нараду через загрози РФ
Байден екстрено скликає НАТО та президентів через Україну: що сталося
Дата публікації
Категорія
Біатлон
Остання надія України на медалі: результати 14-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні