Звільненому голові ФДМУ Дмитру Сенніченку загрожує тюремний термін

Колишній високопосадовець може бути причетний до завдання державі збитків на 3 мільярди гривень

До звільненого 17 лютого з посади голови Фонду держмайна України Дмитра Сенніченка завжди було багато питань, починаючи з торгівлі стратегічним ресурсом, титаном, з РФ і закінчуючи скандальною приватизацією київського заводу "Більшовик".

Як пише "Апостроф", усі ці скандали зрештою можуть обійтися Дмитру Сенніченку позбавленням волі на строк до 6 років. Такий термін загрожує йому по кримінальному провадженні, відкритого Державним бюро розслідувань за заниження ціни на приватизаційному аукціоні на заводі "Більшовик".

Згідно з ухвалою Печерського районного суду, вартість "Більшовика" становить 4,5 млрд грн, що утричі більше за ті 1,429 млрд грн, за які підприємство було продано фірмі зі статутним фондом у 4110 гривень.

Однак і окрім цього Дмитру Сенніченку є що пригадати – це і погіршення показників роботи "Центренерго" та провал приватизації "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

Вже в серпні 2021 року Дмитро Сенніченко фігурував, у тій чи іншій якості, у 9 кримінальних провадженнях. Тепер же ДБР може вважати екс-главу ФДМУ винним у завданні збитків держави на суму в 3 мільярди гривень тільки при приватизації "Більшовика".

Як повідомляв "Телеграф", завод "Більшовик" найімовірніше був проданий під забудову його території столичними девелоперами, а за покупцем підприємства, ТОВ "Дженерал комерс", стоїть відомий столичний бізнесмен і забудовник Василь Хмельницький.