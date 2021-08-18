Продавати росіянами не можна, але торгувати з ними — можна: подвійні стандарти глави ФДМУ Сенниченко

Дмитро Сенниченко проти продажу підприємств росіянам, але не бачить торгівлі з ними титановим сировиною

Логіка для вітчизняних чиновників продовжує залишатися чимось незрозумілим, коли слова і дії повністю суперечать один одному.

Так, напередодні продажу державної «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії», голова Фонду державного майна України Дмитра Сенниченко в інтерв’ю американському виданню Daily Beast розповів про умови приватизації в Україні.

Говорячи про 14 іноземних компаніях, готових інвестувати в українську економіку, Сенниченко підкреслив, що «табу» на приватизацію накладено на російські компанії — їм брати участь у купівлі підприємств заборонено.

«Ми заборонили пряму участь як російського капіталу, так і російських бенефіціарів в приватизації, наші спецслужби (СБУ — прим. Телеграф) уважно вивчать кожного учасника», — заявив Сенниченко виданню Daily Beast.

Здавалося б, вірна позиція в умовах окупації Росією Криму та триваючого вже восьмий рік збройного конфлікту на Донбасі, проте логіка тут чолі ФДМУ явно зраджує.

ЗМІ не раз з «паперами у руках» доводили, що кероване ФДМУ ДП «ОГХК» довгі роки здійснює поставки титановмістних руд і напівфабрикатів в РФ і на Кримський півострів.

Як писав «Телеграф», РФ критично залежить від українського титанового сировини — 83% його імпорту припадає саме на Україну. А тим часом не продаючи його у вигляді сировини, наша країна не тільки позбавить російський ВПК стратегічно важливого ресурсу, а й може заробити на переробці до 25 мільярдів доларів щорічно.

Проте у Фонді держмайна на чолі з Дмитром Сенниченко, регулярно називають повідомлення ЗМІ про торгівлю з ворогом — «брехнею». Хоча на тому ж ОГХК в 2020 році змінили трьох керівників, і тільки четвертий — Артур Сомов, працює на підприємстві вже 10 місяців.

Втім, Дмитру Сенниченко не звикати до звинувачень, адже в 2020 році він став фігурантом 6 кримінальних справ, не рахуючи ще трьох, в яких йому намагалися дати хабар.

В таких умовах — заявленому заборону російському капіталу брати участь в приватизації, що закриваються очі в ФДМУ на продаж стратегічного ресурсу РФ виглядають як мінімум нелогічно, а то і більше ніж двозначно.

Втім, як пишуть ЗМІ, главою ФДМУ все-таки незадоволені і незабаром у Верховній Раді можуть розглянути питання його заміни.