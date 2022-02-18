Укр

Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко ждет уголовное расследование

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Юбилейное десятое уголовное дело может стать последним для чиновника Новость обновлена 18 февраля 2022, 19:36
Юбилейное десятое уголовное дело может стать последним для чиновника

Чиновника хотели снять еще в 2020 году, но тогда число уголовных дел еще не достигло критической массы

Верховная Рада Украины 17 февраля 318 голосами "за" отправила в отставку главу Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко. Причиной увольнения чиновника, по данным СМИ, стали провалы в приватизации и постоянные скандалы, связанные как с госпредприятиями, так и с личностью самого Сенниченко.

Кандидатура теперь уже бывшего главы Фонда вызывала недовольство у представителей власти уже давно. Так, еще в ноябре 2020 года заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, нардеп от "Слуги народа" считал, что Сенниченко не может возглавлять ФГИУ.

"Отставка Сенниченко – закономерный результат. Заявление он подал сам. Я много критиковал Дмитрия Сенниченко, в том числе в СМИ, но моя критика не носит личностного характера, у меня были исключительно предметные вопросы по профессиональным задачам. Менеджер он достаточно сильный, успехи были. Но надо признавать, что на посту главы ФГИ у него много чего не получилось. Я знаю, что он много работал, старался. Но я также вижу, что с системой оценки имущества были огромные проблемы, что "Большевик" продали в три раза дешевле реальной стоимости и что "большая приватизация" де-факто не началась. Я за его отставку проголосовал", — прокомментировал нардеп отставку Сенниченко изданию "Апостроф".

Еще в 2020 году Холодов говорил о шлейфе уголовных дел, тянувшихся за Дмитрием Сенниченко – на тот момент их было 6. К августу 2021 года число выросло до 9, а возбужденное Госбюро расследований производство о занижении цен на аукционе киевского завода "Большевик" стало "юбилейным" — десятым.

Теги:
#ФГИУ #ГБР #Уголовное производство #Дмитрий Сенниченко
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